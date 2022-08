Kurze, heftige Gewitter überfluten Straßen in Niedersachsen Stand: 15.08.2022 18:50 Uhr Die Gewitter waren kurz, aber heftig: Über den Norden Niedersachsens sind am frühen Montagabend Unwetter hinweggezogen. Bäume wurden entwurzelt oder umgeweht, Straßen überflutet - auch ein Teil der A7.

"Das war einfach viel Regen auf einmal", sagte der Kreisfeuerwehrsprecher in Leer. Angesichts der überfluteten Straßen musste die Feuerwehr allerdings nicht eingreifen, das Wasser laufe wieder ab, sagte der Sprecher. Es seien aber Bäume umgeweht und wegen der Trockenheit in den vergangenen Wochen auch viele Äste abgebrochen. Davon mussten die Einsatzkräfte die Straßen teilweise wieder befreien.

A7 bei Hildesheim gesperrt: Wasser auf der Fahrbahn

Auch in Großenkneten im Landkreis Oldenburg musste die Feuerwehr umgestürzte Bäume entfernen. In Falkenburg (Landkreis Diepholz) stürzte eine große Eiche auf ein altes Fachwerkhaus. Auch im Landkreis Rotenburg wurden Bäume entwurzelt. Auch das südöstliche Niedersachsen war betroffen: In der Braunschweiger Innenstadt und im östlichen und westlichen Ringgebiet standen viele Keller unter Wasser. Ein Feuerwehrsprecher sagte, dass durch die trockenen vergangenen Wochen viele Fallrohre verstopft gewesen und durch die Wassermassen jetzt förmlich gesprengt worden seien. Wegen großer Wassermassen auf der Fahrbahn musste die A7 zwischen Hildesheimer Börde und Derneburg-Salzgitter vorübergehend gesperrt werden.

Umgestürzte Bäume auch in Mecklenburg-Vorpommern

Für Mecklenburg-Vorpommern hatte der Deutsche Wetterdienst (DWD) ebenfalls eine Unwetterwarnung herausgegeben. Im Kreis Vorpommern-Greifswald und Kreis Mecklenburgische Seenplatte etwa ist die L28 zwischen Ferdinandshof und Schwichtenberg in beiden Richtungen wegen umgestürzter Bäume gesperrt.

Unwetterwarnung: Schauer, Gewitter und Starkregen erwartet

Auch in den nächsten Tagen erwarten die Meteorologen wieder Schauer und Gewitter. Am Donnerstag sei auch wieder Starkregen möglich, heißt es vom DWD. Verantwortlich für den Wetterumschwung ist das von den Britischen Inseln aufziehende Tief "Jelena". In den vergangenen Tagen und Wochen hatte es in weiten Teilen Niedersachsens kaum geregnet. Die Waldbrandgefahr ist daher vielerorts sehr hoch.

