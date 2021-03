Kritik am neuen Kita-Gesetz reißt nicht ab Stand: 09.03.2021 19:14 Uhr Gegen das geplante Kita-Gesetz in Niedersachsen regt sich massiver Widerstand. Wohlfahrtsverbände, Elterninitiativen und Gewerkschaften fürchten um die Qualität der Kinderbetreuung.

Die Landesregierung in Hannover hat das Gesetz am Dienstag auf den Weg gebracht. Der umstrittenste Punkt: Wie viele Fachkräfte kümmern sich um wie viele Kinder? Aktuell müssen zwei Erzieherinnen oder Erzieher bis zu 25 Kinder gleichzeitig im Blick haben. Die Politik hatte mehrfach versprochen, dass - wie in den Krippen - auch in den Kindergärten die dritte Fachkraft pro Gruppe zur Regel wird. Umgesetzt wurde das bisher nicht - auch im neuen Gesetz ist davon keine Rede.

Kleinere Gruppen - oder mehr Personal

Kitas, Wohlfahrtsverbände und Gewerkschaften fordern, dass sich SPD und CDU in Niedersachsen noch bewegen. Das Ziel: kleinere Gruppen oder mehr Personal. Was die Landesregierung vorgelegt habe, "frustriere zutiefst", sagte Niedersachsens Diakonie-Chef Hans-Joachim Lenke. Martina Ernst vom Bündnis für Kinder und Familien kritisiert, dass Kita-Gesetz solle "im Windschatten der Pandemie" durchgebracht werden. Ver.di-Landeschef Detlef Ahting verlangt, die vorhandenen Mitarbeitenden zu entlasten. Jede vierte Kraft scheide nach ein paar Jahren wieder aus dem Job aus, weil die Arbeit wegen der dünnen Personaldecke so anstrengend sei, kritisierte Ahting. Er hoffe daher auf Gespräche mit der Landesregierung.

Städtetag: Forderung nicht finanzierbar

Der Niedersächsische Städtetag warnt dagegen vor einem besseren Personalschlüssel - das sei fachlich richtig, im Moment aber nicht finanzierbar und wegen des Personalmangels auch nicht machbar.

