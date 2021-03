Krisenstab informiert über Corona-Situation in Niedersachsen Stand: 01.03.2021 19:44 Uhr In Niedersachsen stagnieren die Corona-Infektionszahlen, teilweise steigen sie sogar wieder an. Wie reagiert die Landesregierung? Am Dienstag berichtet der Krisenstab über die Lage.

Der Leiter des Krisenstabs, Heiger Scholz, oder seine Stellvertreterin Claudia Schröder werden über aktuelle Zahlen und Entwicklungen in der Corona-Krise informieren. Sorge bereitet unter anderem die sich landesweit ausbreitende, offenbar ansteckendere Coronavirus-Mutation B.1.1.7. Auch derüberraschende Rücktritt von Gesundheitsministerin Carola Reimann (SPD) dürfte auf der Landespressekonferenz Thema sein - genauso wie der für Mittwoch terminierte Bund-Länder-Gipfel und die Positionen Niedersachsens. NDR.de überträgt am Dienstag ab 13 Uhr an dieser Stelle im Livestream.

Was passiert mit den Schulen?

Zuletzt gab es neben der unerfreulichen Entwicklung der Infektionszahlen auch kaum größere Fortschritte bei der Impfkampagne - es ruckelt weiterhin. Jetzt sollen Lehrer, Erzieher und Polizisten früher geimpft werden. Niedersachsen hinkt im Vergleich zu anderen Bundesländern bei den Corona-Impfungen noch eher hinterher. Trotzdem kündigte die Landesregierung in der vergangenen Woche Pläne an, wie es an den Schulen und in anderen Bereichen mit Lockerungen weitergehen könnte. Kultusminister Grant Hendrik Tonne (SPD) preschte mit seinen Plänen zu Schulöffnungen schon mal vor und kündigte an, dass Niedersachsen notfalls "einen Sonderweg beschreiten" werde.

Rufe nach Öffnungen werden lauter

Dem Infektionsgeschehen zum Trotz hat in Niedersachsen eine Debatte um Lockerungen im öffentlichen Leben begonnen. Die Tourismusbranche in den Urlaubsregionen äußerte bereits Wünsche für Öffnungen in den Osterferien und 17 Oberbürgermeister fordern von der Landesregierung eine neue Öffnungsstrategie.

