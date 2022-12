Konstantin Kuhle will Nachfolger von FDP-Chef Birkner werden Stand: 10.12.2022 15:19 Uhr Nachdem Stefan Birkner und der übrige FDP-Landesvorstand ihren Rücktritt angekündigt haben, sucht die Partei eine neue Spitze. Als Erster hat nun Konstantin Kuhle seine Kandidatur bekannt gegeben.

Der 33-Jährige aus Göttingen will sich beim Parteitag im Frühjahr zur Wahl stellen, wie er am Sonnabend mitteilte. Kuhle ist aktuell stellvertretender Vorsitzender der FDP-Bundestagsfraktion und Generalsekretär in Niedersachsen.

Imke Haake soll Generalsekretärin werden

Sollte Kuhle die Wahl um den Parteivorsitz gewinnen, werde er Imke Haake als Generalsekretärin vorschlagen. Haake ist Kreisvorsitzende der FDP Oldenburg-Land und Vorsitzende der FDP-Fraktion im Rat der Stadt Großenkneten.

Mitte März wählen Mitglieder neuen Landesvorstand

Die FDP war bei der Landtagswahl im Oktober an der Fünf-Prozent-Hürde gescheitert und ist seither nicht mehr im Niedersächsischen Landtag vertreten. Landeschef Birkner kündigte daraufhin an, zum Landesparteitag am 11. und 12. März in Hildesheim mit dem gesamten Landesvorstand zurückzutreten. "Nach so einer Zäsur muss man sich neu sortieren", sagte Birkner damals.

