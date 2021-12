Kommentar: Land hat sich in seinen Verordnungen verheddert Stand: 17.12.2021 12:28 Uhr Das Oberverwaltungsgericht Lüneburg hat mal wieder eine Corona-Maßnahme der niedersächsischen Landesregierung kassiert. Die umstrittene 2G-Regelung für den Einzelhandel hat keine Woche gehalten.

Ein Kommentar von NDR Redakteur Torben Hildebrandt

Herzlichen Glückwunsch, liebe Landesregierung! Zum wiederholten Mal haben Richter die Corona-Regeln von Ministerpräsident Weil und seiner Koalition kassiert. Warum? Weil die Landesregierung immer wieder die gleichen Fehler macht. Keine Frage, Fehler passieren - gerade wenn die Luft brennt, wie zurzeit. Fehler dürfen passieren. Aber immer wieder?

OVG Lüneburg kippt 2G-Regel im Einzelhandel

OVG: Landesregierung muss gründlicher arbeiten

Einmal mehr bemängeln die Richter, dass das Land nicht ausreichend begründet, was die Corona-Regeln für den Infektionsschutz wirklich bringen. Außerdem kritisiert das Oberverwaltungsgericht sinngemäß das, was die Bürger schon lange sagen: Wir steigen nicht mehr durch. Die Regeln sind widersprüchlich. Das Land hat sich in zu vielen Ausnahmen und Sonderregeln verheddert. Beispiele: In den Modeladen dürfen Ungeimpfte nicht rein, in den Gartenmarkt schon. In Supermärkten reicht eine Maske, im Sportgeschäft muss ich den Impfnachweis vorzeigen. Damit ist nun Schluss, sagen die Richter. Das Oberverwaltungsgericht in Lüneburg mag strenger sein als andere Gerichte in anderen Ländern - allein schon deswegen sollte die Landesregierung künftig gründlicher arbeiten.

Aktuelle Verordnung enthält weitere Widersprüche

Neben dem Handel gibt’s noch ein paar andere Widersprüche, zum Beispiel in den Schulen. Das Land schätzt die Omikron-Variante als ernste Bedrohung ein. Doch anstatt alle Schüler vor den Ferien verbindlich ins Distanzlernen nach Hause zu schicken, dürfen die Eltern entscheiden. Wenn man den Infektionsschutz ernst nimmt, ist das eine seltsame Regel. Oder Weils Weihnachtsruhe: Discos müssen schließen, Restaurants bleiben geöffnet - mal sehen, wie lange das hält. Die rot-schwarze Koalition hat sich festgefahren. Zum Glück ist bald Weihnachten. Zeit zum Durchatmen, zum Nachdenken. Die Landesregierung sollte sich eine Frage stellen: Soll dieses Durcheinander eigentlich so weitergehen?

