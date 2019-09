Stand: 11.09.2019 08:36 Uhr

Kinder im Auto: Land fordert Rauchverbot

Experten gehen davon aus, dass jedes Jahr in Deutschland mehr als 3.300 Menschen durch Passivrauchen sterben. Bundesweit ist knapp jedes fünfte Kind regelmäßig Zigarettenrauch ausgesetzt. Weil im Auto die Konzentration der Schadstoffe besonders hoch ist, will Nordrhein-Westfalen das Rauchen im Auto künftig unter Strafe stellen, wenn Minderjährige oder Schwangere mitfahren. Die niedersächsische Landesregierung unterstützt die entsprechende Initiative, die das Nachbarland in den Bundesrat einbringen will. Das berichtet NDR 1 Niedersachsen. Vorgesehen ist demnach bei einem Verstoß eine Geldstrafe zwischen 500 und 3.000 Euro.

Videos 02:59 Nordmagazin Helfen E-Zigaretten beim Aufhören? Nordmagazin E-Zigaretten enthalten weniger Schadstoffe und können laut einer Studie helfen, mit dem Rauchen herkömmlicher Zigaretten aufzuhören. Doch oft wird die Sucht nur verlagert. Video (02:59 min)

Reimann: "Einige betrachten das als Körperverletzung"

Dass Passivrauchen schädlich ist, wisse inzwischen ein Großteil der Bevölkerung, sagte Niedersachsens Sozialministerin Carola Reimann (SPD) am Dienstag. Einige betrachteten Rauchen im Auto gar als Körperverletzung gegenüber Kindern, weil diese sich dem Rauch nicht entziehen könnten. In jedem Fall handele es sich um eine "massive Belastung, die auch ganz klar belegt zu gesundheitlichen Beeinträchtigungen führt".

Andere Länder als Vorreiter

Die Gesundheitsminister der Länder hatten bereits im vergangenen Jahr ein Rauchverbot im Auto vorgeschlagen, wenn Minderjährige mitfahren. Das Bundesgesundheitsministerium hatte darauf jedoch nicht reagiert. Reimann geht davon aus, dass der Druck jetzt wächst und der neue Vorstoß erfolgreich sein wird. In einigen europäischen Ländern wie Österreich, Italien und Frankreich gibt es bereits ein solches Rauchverbot.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 11.09.2019 | 08:00 Uhr