Wetter im Norden: Frühsommer im Anmarsch Stand: 26.04.2024 21:42 Uhr Wärmere Temperaturen, aber auch Gewitter und Schauer: Zum Wochenende erwarten Meteorologen in Niedersachsen, Mecklenburg-Vorpommern, Hamburg und Schleswig-Holstein noch durchwachsenes Wetter. Am 1. Mai dürfte es dann richtig schön werden.

Nach den zuletzt kühlen und nassen Tagen in Norddeutschland gibt es Grund zur Vorfreude: Während das Wochenende noch vereinzelt zum Teil auch kräftige Gewitter bringt, beginnt der Mai mit frühsommerlichen Temperaturen.

Am Samstag reicht es in Nordfriesland nur für etwa 14 Grad, in Mecklenburg-Vorpommern gibt es dagegen schon Anlass, das T-Shirt aus dem Schrank zu holen: Dort sollen die Temperaturen laut Deutschem Wetterdienst (DWD) auf bis zu 20 Grad steigen.

Am Sonntag werden an der Nord- und Ostseeküste im Norden etwa 18 Grad erwartet. Weiter im Landesinneren steigen laut Vorhersage die Chancen für ein erfrischendes Getränk oder ein Eis in der Sonne bei bis zu 24 Grad. Vor allem im Osten Norddeutschlands soll die Sonne dann kräftig und lange scheinen.

Neue Woche beginnt mild, Temperaturen klettern auf 25 Grad

Wechselhaft geht es am Montag in Norddeutschland weiter, allerdings lässt die Schauerneigung deutlich nach.

Am Dienstag erwarten die Meteorologen eine Spanne zwischen 18 Grad in Flensburg bis zu 25 Grad in Braunschweig. Zwischen Ems, Weser und Nordsee sind mehr Wolken und einzelne Schauer möglich.

Maiwetter: Warme Temperaturen in Aussicht

Für diejenigen, die in diesem Jahr noch nicht angegrillt haben, bietet der Feiertag am kommenden Mittwoch das perfekte Wetter: Die Meteorologen prognostizieren einen richtig warmen Frühsommertag in Norddeutschland. In Niedersachsen und Mecklenburg-Vorpommern werden sogar Temperaturen von über 25 Grad erwartet. Etwas kühler wird es in Meeresnähe: Wer an den Küsten in den Mai tanzt, muss mit frischeren Temperaturen rechnen.

