Stand: 26.04.2024 18:54 Uhr Berufsorientierung mal anders: Ausbildungsplatzsuche im Riesenrad

Junge Menschen in Lüneburg konnten am Freitagvormittag an einem ungewöhnlichen Ort Bewerbungsgespräche für einen Ausbildungsplatz führen. Beim "Azubi-Wheel-Dating" fand das erste Gespräch zwischen Unternehmensvertretern und Jugendlichen in luftigen Höhen in einer Riesenradgondel statt. Kurz vor Beginn des Frühlingsfestes auf den Sülzwiesen stand das Riesenrad für die außergewöhnlichen Bewerbungsgespräche zur Verfügung. Nach Angaben des Lüneburger Stadtmarketings beteiligten sich insgesamt 33 Unternehmen an der Aktion. Interessierte Jugendliche konnten sich im Vorfeld über das Internet anmelden.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Lüneburg | 26.04.2024 | 08:30 Uhr