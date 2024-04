Senioren auf der Straße ausgeraubt - Polizei sucht Zeugen Stand: 27.04.2024 15:50 Uhr Nach Raubüberfällen auf zwei Senioren am Freitag in den Bremer Stadtteilen Neustadt und Obervieland sucht die Polizei nach Zeugen. Eine 75-Jährige musste im Krankenhaus behandelt werden.

Wie die Beamten mitteilten, war die 75-Jährige auf einem Supermarkt-Parkplatz in der Kattenturmer Heerstraße unterwegs, als ein unbekannter Täter ihr von hinten die Handtasche entriss. Dabei stürzte die Seniorin den Angaben zufolge. Rettungskräfte versorgten die Frau vor Ort, anschließend kam sie in ein Krankenhaus. Der Täter flüchtete laut Polizei in unbekannte Richtung. Zeugenaussagen zufolge soll er zwischen 16 und 17 Jahre alt sein und einen dunklen Teint haben. Er trug demnach einen dunklen Pullover mit einer schwarzen Jacke, eine dunkelgraue Jogginghose und schwarze Turnschuhe. Die Tat habe sich gegen 16.35 Uhr ereignet, so die Polizei.

92-Jähriger von Unbekanntem festgehalten

Später am Abend gegen 20 Uhr lief ein 92-Jähriger laut Polizei von der Haltestelle Gottfried-Menken-Straße in Richtung Hinrich-Fehrs-Straße, als ein Mann ihn von hinten ansprach. Der Unbekannte habe den 92-Jährigen umklammert und sei anschließend davongelaufen, hieß es. Kurz darauf habe der Senior bemerkt, dass seine Brieftasche fehlte. Der Täter wird als 1,90 Meter groß und kräftig beschrieben. Er soll um die 25 Jahre alt sein und trug einen schwarzen Parka mit Knopfleiste am Kragen und eine schwarze Kappe. Wer Hinweise zu den Taten geben kann, wird gebeten, sich beim Kriminaldauerdienst unter der Telefonnummer (0421) 362-3888 zu melden.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Oldenburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min