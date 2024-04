Stand: 26.04.2024 18:44 Uhr 14-Jähriger fährt der Polizei wiederholt mit Auto davon

Ein 14-Jähriger aus Verden ist der Polizei an zwei Tagen hintereinander mit einem Auto davongefahren. Am Donnerstag habe der Jugendliche den Wagen eines Verwandten an sich genommen und sei damit in Verden und Umgebung unterwegs gewesen, teilte die Polizei am Freitag mit. Als Beamte den 14-Jährigen am Donnerstag stoppen wollten, flüchtete er laut Polizei mit gefährlichem Fahrverhalten. Am Freitagnachmittag seien die Beamten dann erneut auf den jugendlichen Autofahrer getroffen, der wiederum "mit rücksichtslosen und riskanten Fahrmanövern" geflohen sei, so die Polizei. Dabei gefährdete er den Angaben zufolge ein entgegenkommendes Auto und beschädigte einen Zaun und eine Hecke. Das Auto wurde schließlich abgestellt und mit diversen Unfallschäden gefunden. Die Ermittlungen gegen den 14-Jährigen dauern an.

