Stand: 26.04.2024 15:04 Uhr Neuer Blitzer: "Kristina" soll Raser vor Kindergärten bremsen

Die Grafschaft Bentheim setzt seit Donnerstag den Blitzer-Anhänger "Kristina" gegen Tempo-Sünder ein. Das Gerät wurde für ein Jahr gemietet, wie der Landkreis mitteilte. Der dunkelgraue Anhänger könne in beide Richtungen blitzen und soll vor allem an Unfallschwerpunkten oder in der Nähe von Kindergärten und Schulen eingesetzt werden. Der Blitzer sei angemietet worden, weil der Landkreis gute Erfahrungen mit einer solchen Anlage im vergangenen Herbst gemacht habe, sagte Rieke Wellen, die Leiterin der Bußgeldstelle des Landkreises. Der Test-Anhänger habe damals Autofahrer dazu gebracht, an einem Unfallschwerpunkt langsamer zu fahren. Zukünftig wolle der Landkreis deshalb eine eigene Messanlage anschaffen - und nutzt bis dahin die gemietete "Kristina".

