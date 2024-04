Mysteriöses Gas-Leck am Deich: Elf Menschen verletzt Stand: 26.04.2024 15:20 Uhr Durch einen plötzlichen Gasaustritt bei Erkundungsbohrungen am Deich in Rysum (Landkreis Aurich) sind am Donnerstag elf Menschen verletzt worden. Laut Feuerwehr ist das Leck noch nicht geschlossen.

Vier Mitarbeitende einer Baufirma hatten am Deich gearbeitet, als das Gasgemisch plötzlich "schwallartig" ausgetreten sei, wie ein Sprecher der Gemeinde Krummhörn mitteilte. Auch sieben Feuerwehrleute, die zuerst an der Einsatzstelle waren, wurden demnach verletzt. Laut Polizei wurden die insgesamt elf Personen vorsorglich ins Krankenhaus gebracht, konnten aber noch am Donnerstagabend entlassen werden. Zunächst war von zwölf Verletzten berichtet worden.

Gas strömt weiterhin aus

Nach Angaben der Feuerwehr ist der Bereich um das Leck abgesperrt. Derzeit ströme weiterhin Gas aus, allerdings nicht mehr so viel wie am Donnerstag, sagte ein Feuerwehrsprecher dem NDR Niedersachsen. Bisher sei noch unklar, woher das Gas kommt. Laut Feuerwehrsprecher ist jedoch ausgeschlossen, dass versehentlich eine Gasleitung getroffen wurde.

Spezialisten untersuchen Gas-Leck

Ersten Erkenntnissen zufolge stellte der Gefahrgutzug der Feuerwehr in dem austretenden Gemisch Phosphorwasserstoff fest. Derzeit analysieren Spezialisten des Kampfmittelräumdienstes und eine Spezialeinheit der Feuerwehr Hamburg das austretende Gas. Nach Polizeiangaben könnte eine Faulgasblase unter der Erde getroffen worden sein.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Oldenburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Oldenburg | 26.04.2024 | 13:30 Uhr