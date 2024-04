Nach Zugunfall in Hamburg: Weiter kein S-Bahnverkehr über den Hauptbahnhof Stand: 27.04.2024 09:09 Uhr Nach dem Unfall eines Bauzugs am Hamburger Hauptbahnhof am Freitagnachmittag sind die meisten Streckensperrungen wieder aufgehoben worden. S-Bahnen können den Bahnhof allerdings weiterhin nicht anfahren - die Probleme könnten sich bis Montag hinziehen.

Noch immer steht der kleine Bauzug verkeilt auf dem S-Bahngleis im Hauptbahnhof. Nach Angaben der S-Bahn sind davon die Linie S1, S2, S3 und S5 betroffen. Auf seiner Webseite erklärt das Unternehmen im Detail, zwischen welchen Bahnhöfen die Linien derzeit verkehren. Es rät Fahrgästen, nach Möglichkeit auch Busse und U-Bahnen zu nutzen.

Sieben Menschen verletzt

Am Freitagnachmittag war der Bauzug unter der Ernst-Merck-Brücke am Hauptbahnhof in Schräglage geraten, weil er mit seinen Aufbauten an die Decke der Brücke gestoßen war. Bei dem Unfall wurden den Angaben der Einsatzkräfte zufolge sieben Menschen verletzt, ein Arbeiter schwer. Die Feuerwehr war mit einem Großaufgebot von etwa 120 Einsatzkräften vor Ort. Der Zug soll mit schwerem Gerät des Technischen Hilfswerks geborgen werden. Wann das passiert, ist noch unklar. Mittlerweile heißt es, es wird noch länger dauern, ihn von dort abzutransportieren - möglicherweise bis Montag. Am Bauwerk der betroffenen Brücke sei nach der Einschätzung eines Brückenstatikers kein Schaden entstanden, sagte ein Bahn-Sprecher.

Videos 3 Min Unfall mit Bauzug am Hauptbahnhof: Die Lage am Freitagabend Der Bauzug ist in Schräglage geraten, weil er mit seinen Aufbauten an die Decke der Ernst-Merck-Brücke stieß. Reporter Simon Ritter ist vor Ort. 3 Min

Fern- und Regionalverkehr wieder aufgenommen

Eine Sprecherin der Deutschen Bahn hatte am Freitagabend mitgeteilt, dass der Zugverkehr nach einer vorübergehenden Vollsperrung des Bahnhofs gegen 18.20 Uhr wieder aufgenommen werden konnte. Die Strecke zwischen Hauptbahnhof und Altona sowie die S-Bahngleise blieben aber zunächst weiter gesperrt.

Aufgrund von Ermittlungen der Polizei konnten die Züge des Fernverkehrs den Hamburger Hauptbahnhof vorübergehend aus und nach Norden (Hamburg-Altona, Hamburg-Dammtor, Schleswig-Holstein, Dänemark) nicht anfahren. Es kam zu Ausfällen und Verspätungen. Züge aus und nach Schleswig-Holstein starteten und endeten vorübergehend in Hamburg-Altona.

Verkehrsbehinderungen auch abseits des Bahnhofs

Insgesamt wurden nach dem Unfall des Bauzugs sieben S-Bahnen geräumt - 1.580 Menschen wurden über die Gleise evakuiert, hieß es. Infolge des eingestellten Zugverkehrs versuchten Tausende Fahrgäste zwischenzeitlich, auf Busse und Autos umzusteigen. Der Verkehr kam deshalb auch rund um den Hamburger Fernsehturm zum Erliegen, viele Busse waren überfüllt.

Dieses Thema im Programm: Hamburg Journal | 27.04.2024 | 07:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Bahnverkehr