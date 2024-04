Mehr als 100 Fahrräder gestohlen: Bande zu Haftstrafen verurteilt Stand: 26.04.2024 19:11 Uhr Das Landgericht Osnabrück hat am Freitag fünf Männer im Alter zwischen 32 und 36 Jahren wegen Fahrraddiebstahls schuldig gesprochen. Sie müssen demnach zwischen dreieinhalb und fünf Jahren ins Gefängnis.

Das Gericht sah es als erwiesen an, dass die Männer als professionelle Bande mehr als 100 Fahrräder im Wert von insgesamt 380.000 Euro gestohlen haben - unter anderem in Melle, Fürstenau, Lingen und Haren. Die Fälle hatten sich demnach zwischen Ende 2021 und Anfang 2022 ereignet. Die Männer hätten jeweils in Zweierteams, Fahrräder, E- und Mountainbikes von Straßenrändern, aus Garagen und Schuppen entwendet, hieß es bei der Urteilsverkündung. Zwei der ursprünglich sieben Angeklagten waren bereits in einem früheren Verfahren zu Bewährungsstrafen verurteilt worden, weil sie einige der gestohlenen Fahrräder im Ausland verkauft hatten.

Überwachungskameras überführten Täter

Durch Videoaufzeichnungen von privaten Überwachungskameras seien die Männer schließlich identifiziert worden, sagte ein Sprecher des Landgerichts am Freitag. Die Verteidiger hätten daher vor Gericht die Professionalität ihrer Mandanten angezweifelt, da sie zum Teil unmaskiert direkt in die Kameras geschaut hätten. Der Richter urteile am Freitag dennoch, dass die Männer als professionelle Bande agiert haben, weil sie ganze Straßenzüge systematisch abgearbeitet hätten. Die fünf Männer hatten vor Gericht Geständnisse abgelegt und sich für ihre Taten entschuldigt.

Weitere Informationen Fahrraddiebstahl im großen Stil: Mutmaßliche Bande vor Gericht Sieben Beschuldigte sollen einen Schaden von 380.000 Euro verursacht haben und müssen sich in Osnabrück verantworten. (13.11.2023) mehr

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Osnabrück Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Osnabrück | 26.04.2024 | 15:00 Uhr