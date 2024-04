Galeria Karstadt Kaufhof: Filiale in Oldenburg muss schließen Stand: 27.04.2024 10:06 Uhr Der angeschlagene Handelskonzern Galeria Karstadt Kaufhof gibt 16 seiner noch verbliebenen 92 Warenhäuser in Deutschland auf. Davon betroffen ist auch eine Filiale in Niedersachsen.

Wie der Insolvenzverwalter am Samstag mitteilte, muss die Filiale in Oldenburg schließen. Alle anderen Standorte von Galeria Karstadt Kaufhof in Niedersachsen sollen demnach erhalten bleiben. Auch in Bremen, Hamburg, Mecklenburg-Vorpommern und Schleswig-Holstein sollen demnach keine Filialen schließen.

Standorte von Galeria Karstadt Kaufhof in Niedersachsen

Braunschweig

Goslar

Göttingen

Hannover

Lüneburg

Standorte in Schleswig-Holstein

Kiel

Standorte in Mecklenburg-Vorpommern

Rostock

Wismar

Weitere Standorte im Norden

Bremen

Hamburg

Rund 1.400 Beschäftigte verlieren ihren Arbeitsplatz

Deutschlandweit sollen 76 Filialen des letzten großen Warenhauskonzerns erhalten bleiben. Von den rund 12.800 Menschen, die das insolvente Unternehmen noch beschäftigt, sollen 11.400 ihren Job behalten. 1.400 müssen demnach gehen.

Dritte Insolvenz in dreieinhalb Jahren

Galeria Karstadt Kaufhof hatte Anfang Januar einen Insolvenzantrag gestellt. Es ist die dritte Insolvenz innerhalb von dreieinhalb Jahren. Als Grund für die schwierige Lage nannte Galeria-Chef Olivier Van den Bossche damals unter anderem die Insolvenzen der Signa-Gruppe des bisherigen Eigentümers René Benko. Seit Anfang April ist bekannt, dass ein Konsortium aus der US-Investmentgesellschaft NRDC und der Gesellschaft BB Kapital SA des Unternehmers Bernd Beetz die Kaufhauskette übernehmen will.

