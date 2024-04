Stand: 27.04.2024 11:23 Uhr Auto in Lagerhalle fängt Feuer: Ein Mann verletzt

Beim Brand eines Autos in einer Lagerhalle in Fürstenau (Landkreis Osnabrück) ist in der Nacht zu Samstag ein Mann leicht verletzt worden. Das Auto mit Verbrennermotor war in einer etwa 50 Quadratmeter großen Lagerbox in Brand geraten, teilte ein Feuerwehrsprecher am Samstag mit. Das Feuer breitete sich demnach auf eine benachbarte Lagerbox mit Elektrowaren aus. Zudem seien vier weitere Lagerboxen stark verrußt worden, so der Sprecher. Der leicht verletzte Mann hatte demnach zuvor Werkstattarbeiten durchgeführt. Er kam mit einer Rauchvergiftung ins Krankenhaus. Warum das Feuer ausbrach, war zunächst unklar. Auch die Schadenshöhe ist bisher nicht bekannt.

