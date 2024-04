Stand: 27.04.2024 14:20 Uhr Königstag in den Niederlanden: Deutsche feiern mit den Nachbarn

Am "Koningsdag", dem Nationalfeiertag der Niederlande, werden heute zigtausende Besucher beim Besuch des niederländischen Königs im grenznahen Emmen erwartet - darunter auch viele aus Deutschland. Deshalb wollen deutsche und niederländische Polizisten gemeinsam dafür sorgen, dass alles reibungslos abläuft, und für die Menschen in unterschiedlichen Sprachen ansprechbar sein. Das teilte die Polizeidirektion Osnabrück mit. Demnach unterstützen insgesamt sechs Beamte aus Lingen (Landkreis Emsland), Bad Bentheim (Landkreis Grafschaft Bentheim), Bunde (Landkreis Leer) und Leer ihre niederländischen Kollegen in Emmen. Am Königstag feiern die Niederländer jedes Jahr den Geburtstag ihres Regenten. Seit 2013 ist Willem-Alexander König der Niederlande. Er wird heute 57 Jahre alt.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Osnabrück | 26.04.2024 | 08:30 Uhr