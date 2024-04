Hannover Messe endet: Erneut rund 130.000 Besucher Stand: 26.04.2024 13:37 Uhr Zum Ende der Hannover Messe ziehen die Organisatoren eine positive Bilanz: Mehr als 130.000 Menschen haben die Messe in den vergangenen fünf Tagen besucht - ungefähr so viele wie im Vorjahr.

Damit sei ein selbstgestecktes Ziel erreicht worden, sagte der Vorstandsvorsitzende der Deutschen Messe AG, Jochen Köckler am Freitag. Nach Angaben des Veranstalters stammten rund 40 Prozent der Besucherinnen und Besucher aus dem Ausland, vor allem aus China, den Niederlanden, den USA und Japan. Rund 4.000 Aussteller aus 60 Ländern hatten sich demnach seit Montag präsentiert.

Messe-Chef Köckler: Themenschwerpunkte gut gesetzt

Mit den Themen Wasserstoff und Künstliche Intelligenz (KI) seien in diesem Jahr die richtigen Schwerpunkte gesetzt worden, sagte Köckler. Die Hannover Messe sei ein Zugpferd für den wirtschaftlichen Aufschwung in Deutschland. In den fünf Messetagen kamen auch mehrere Spitzenpolitiker zu Besuch: Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD), Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) und der Ministerpräsident des diesjährigen Partnerlandes Norwegen, Jonas Gahr Støre.

Gute Auslastung der Hotels durch Hannover Messe

Nach Angaben des Deutschen Hotel- und Gaststättenverbandes (DEHOGA) hat die Industriemesse in Hannover und Umgebung für gut ausgelastete Hotels gesorgt. Von dem Andrang vergangener Jahre sei man aber weit entfernt, teilte der DEHOGA mit. Die nächste Hannover Messe startet Ende März 2025. Partnerland ist dann Kanada.

