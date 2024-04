Stand: 27.04.2024 14:49 Uhr Frontalzusammenstoß mit Lkw: Autofahrer lebensgefährlich verletzt

Bei einem Unfall mit einem Lkw auf der B402 bei Haselünne (Landkreis Emsland) ist ein 44 Jahre alter Autofahrer lebensgefährlich verletzt worden. Der Mann war am Samstagmorgen nach Angaben der Polizei aus noch ungeklärter Ursache in den Gegenverkehr geraten. Dort stieß das Auto demnach frontal mit einem Lastwagen zusammen. Einsatzkräfte der Feuerwehr befreiten den eingeklemmten 44-Jährigen aus seinem Fahrzeug. Er kam mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus. Der 39 Jahre alte Fahrer des Lkw blieb den Angaben zufolge unverletzt. Die Bundesstraße war zwischen Meppen und Haselünne über Stunden gesperrt. Die Polizei ermittelt.

