Whale Watching in Wilhelmshaven: Schweinswale in der Nordsee Stand: 18.04.2024 10:53 Uhr Auf der Suche nach Futter kommen die kleinen Schweinswale jedes Frühjahr in die Nähe der Küste von Wilhelmshaven. Während der Schweinswaltage können Interessierte von Land und von See aus die Tiere im Meer beobachten.

Vom 27. April bis zum 5. Mai sollte man in Wilhelmshaven genau aufs Meer schauen: In der Zeit können Schweinswale, die kleinste Walart der Nordsee, beobachtet werden. Damit niemand dieses "einzigartige Natur-Schauspiel" verpasst, gibt es laut Veranstalter ein breites Programm an: Jeden Tag werden Whale-Watching-Touren auf Schiffen und an Land angeboten, begleitet von Walexperten. Am Südstrand wird es laut, wenn ein Schweinswal zu sehen ist: Dann werden sogenannte Walrufer Besucherinnen und Besucher auf die Meeressäuger aufmerksam machen. "Wal, da bläst er!" rufen sie, wenn sie einen Schweinswal sichten. Für Naturfotografinnen und -fotografen finden außerdem "Fotowalks" statt.

Schweinswal: Der kleinste Wal der Nordsee

Videos 2 Min Sterblichkeit bei Schweinswalen steigt dramatisch (26.09.2023) 218 tote Schweinswale wurden im vergangenen Jahr an der Küste gefunden. Hauptsächlich sind es Tiere, die jünger als zehn Jahre sind. 2 Min

Bis zu 1,85 Meter groß und 80 Kilogramm schwer wird die kleine Walart. Die besten Chancen, einen Schweinswal zu sehen, sind bei Hochwasser und bei ruhiger, glatter Nordsee. Wenn sie Luft holen, kann man sie manchmal sogar hören: Laut Bundesamt für Naturschutz klingt das Atmen wie ein kurzes, kräftiges "Pfff".

Schweinswaltage 2024: Zum achten Mal in Wilhelmshaven

Die Schweinswaltage gibt es in diesem Jahr zum achten Mal. Hauptveranstalter ist das UNESCO-Weltnaturerbe Wattenmeer Besucherzentrum. Dort gibt es auch eine interaktive Ausstellung, bei der es täglich Mitmachaktionen für Kinder geben wird.

Schutz der Tiere immer wichtiger

Mit den Schweinswaltagen wollen die Veranstalter auch für den notwendigen Schutz der Art werben. Die intensive Nutzung der Meere durch den Menschen, Unterwasserlärm und nicht zuletzt der Plastikmüll in den Gewässern stellen eine große Bedrohung, insbesondere für jüngere Schweinswale, dar.

