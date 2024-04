Stand: 27.04.2024 14:14 Uhr 44-Jähriger fährt ohne Führerschein, baut Unfall und flüchtet

Bei einem Verkehrsunfall in Bakum (Landkreis Vechta) hat am Freitag ein 44-jähriger Autofahrer mehrere Verkehrszeichen überfahren und ist anschließend mit dem beschädigten Pkw geflüchtet. Wie die Polizei am Samstag mitteilte, war der Mann zuvor mit seinem Auto nach rechts von der Fahrbahn abgekommen und auf dem Radweg stehengeblieben. Eine Zeugin beobachtete den Angaben zufolge, wie der Fahrer und sein Beifahrer die abgerissenen Fahrzeugteile einsammelten und dann weiterfuhren. Dank Hinweisen einer weiteren Zeugin konnte die Polizei den Mann demnach ausfindig machen. Er habe keinen Führerschein und keine Zulassung gehabt, teilten die Beamten mit. Dem 44-Jährigen wurde Blut abgenommen. Die Polizei ermittelt.

