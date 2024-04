Sieg in Augsburg - Werder Bremen kann für Bundesliga planen Stand: 27.04.2024 18:20 Uhr Für Fußball-Bundesligist Werder Bremen hat sich am Sonnabend durch ein 3:0 (0:0) beim FC Augsburg nicht nur das Thema "direkter Abstieg" erledigt. Die Grün-Weißen könnten schon am Sonntag bei entsprechender Schützenhilfe ihr Ziel Klassenerhalt sicher erreichen.

von Christian Görtzen

Sollte der Drittletzte 1. FSV Mainz 05 am Sonntagabend sein Heimspiel gegen den Vorletzten 1. FC Köln verlieren, wäre für Werder Bremen schon am 31. Spieltag der Ligaverbleib perfekt. Durch den verdienten Sieg in Augsburg im 1.000 Auswärtsspiel in der Bundesliga hat das Team von SVW-Trainer Ole Werner aktuell zehn Punkte Vorsprung auf Mainz auf dem Relegationsrang. Verlieren die Rheinhessen gegen Köln, könnten sie danach maximal noch neun Zähler einsammeln.

"Mit 37 Punkten nicht zufrieden." Marvin Ducksch, Torschütze und Vorlagengeber bei Werder Bremen

Der Mann des Nachmittages, Bremens Marvin Ducksch, wollte sich im Interview mit der ARD mit diesen Eventualitäten nicht allzu sehr beschäftigen. Er richtete den Fokus lieber auf das eigene Vorankommen. "Ich kann sagen, dass wir mit 37 Punkten nicht zufrieden sind, weil wir noch drei Spiele haben, die wir alle erfolgreich gestalten wollen. So werden wir auch in die nächste Woche gehen", sagte der 30-Jährige.

Bremens Veljkovic mit der Topchance der ersten Hälfte

Die Partie in Augsburg bot im ersten Durchgang einen Vorgeschmack auf Sommerfußball. Vor den Toren ereignete sich herzlich wenig. Den etwas gefährlicheren Eindruck machten dabei noch die Bremer, die am vergangenen Spieltag durch ein 2:1 gegen den VfB Stuttgart nach zuvor sieben Begegnungen ohne Sieg wieder einen Dreier geholt hatten.

Bezeichnenderweise aber musste eine Standardsituation dafür herhalten, dass die Zuschauerinnen und Zuschauer einen "Oha!"-Moment hatten. Die von Ducksch getretene Ecke sprang zunächst im Strafraum an vielen Köpfen und Füßen vorbei, ehe am hinteren Pfosten Milos Veljkovic einen Schritt zu spät kam (18.).

Dafür war der Bremer Abwehrspieler in seinem Wirkungsbereich nach einer halben Stunde zur rechten Zeit am rechten Ort. Er lenkte einen Schuss von Arne Maier, der gefährlich für die Gäste hätte werden können, mit dem Oberschenkel knapp über die Latte. Und sonst? Passierte bis auf einen Kopfball des Augsburgers Philipp Tietz (44.) und einer Hereingabe von Ducksch von der linken Außenbahn (45.+1) nicht viel. Das 0:0 zur Pause spiegelte den Unterhaltungswert der ersten Hälfte wider.

Werder-Stürmer Ducksch bereitet das 1:0 vor...

So trist die erste Hälfte war, so vielversprechend begann die zweite für die Werder-Fans. Ihr Team ging in der 52. Minute in Führung. Ducksch legte dafür mit einer Freistoßflanke auf den hinteren Pfosten die Basis, wo Romano Schmid nach einem schnellen Antritt zur Stelle war und volley zur Führung der Norddeutschen einschoss. Für Ducksch war es die siebte Torvorbereitung in dieser Saison.

...und erhöht per Foulelfmeter auf 2:0 für Bremen

Und es kam schnell noch besser für die Bremer: Der erst zum Wiederbeginn eingewechselte FCA-Verteidiger Patric Pfeiffer verschuldete einen Foulelfmeter an Felix Agu. Ducksch schnappte sich die Kugel und schoss sie vom Punkt zum 2:0 halbhoch links ins Tor der Fuggerstädter (61.). Bei den Gastgebern zeigte der zweite Gegentreffer Wirkung. Es kam nicht mehr viel von ihnen.

Vielmehr hatten die Norddeutschen, die in der Abwehr eine starke Leistung boten, weitere gute Chancen durch Ducksch (72.) und Senne Lynen per 40-Meter-Schuss. Schließlich kam es noch zu einem dritten Bremer Treffer: In der 90. Minute erhöhte der erst kurz zuvor eingewechselte Olivier Deman per Kopfball sogar noch auf 3:0.

31.Spieltag, 27.04.2024 15:30 Uhr FC Augsburg 0 Werder Bremen 3 Tore: 0: 1 R. Schmid (52.) 0: 2 Ducksch (61., Foulelfmeter) 0: 3 Deman (90.)

FC Augsburg: Dahmen - Mbabu, Gouweleeuw, Uduokhai, M. Pedersen - Jakic (72. Beljo) - Engels (46. P. Pfeiffer), A. Maier (72. Dorsch) - Vargas (61. Biel) - Tietz (61. S. Michel), Demirovic

Werder Bremen: Zetterer - Veljkovic, Friedl, A. Jung - Weiser, Bittencourt (79. Groß), Lynen (90.+1 N. Stark), Agu - R. Schmid, Woltemade (88. Deman) - Ducksch (80. Kownacki)

Zuschauer: 30660 (ausverkauft)



