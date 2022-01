Jugendliche in Niedersachsen bleiben vorerst von 2G befreit Stand: 25.01.2022 13:39 Uhr Niedersachsen will seine Corona-Verordnung in der kommenden Woche verlängern. Anders als zuvor angekündigt, soll es für ungeimpfte Kinder und Jugendliche ab zwölf Jahren aber keine Änderungen geben.

Die aktuelle Corona-Lage sei derzeit nicht so, dass Verschärfungen notwendig seien, sagte Regierungssprecherin Kathrin Riggert. Man könne aber auch nicht ausschließen, dass es soweit kommt. Derzeit jedenfalls gebe es dafür keinen Anlass. Die Landesregierung werde aber weiterhin intensiv beobachten, wie sich die Lage in den Krankenhäusern entwickelt. Laut Krisenstabsleiter Heiger Scholz sind aktuell 68,3 Prozent der 12- bis 17-Jährigen in Niedersachsen einmal geimpft, 63,2 Prozent von ihnen zweimal und mehr als 22 Prozent hätten bereits eine Auffrischungsimpfung erhalten.

