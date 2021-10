Inzidenz gestiegen: Mehrere Kommunen wechseln zur 3G-Regel Stand: 22.10.2021 11:51 Uhr In vielen Orten in Niedersachsen ist die Sieben-Tage-Inzidenz gestiegen. Obwohl die Hospitalisierung und die Intensivbettenbelegung im grünen Bereich sind, hat der Anstieg Folgen für einige Landkreis.

Wegen der steigenden Zahl an nachgewiesenen Corona-Neuinfektionen gilt in den Landkreisen Harburg und Osnabrück von Sonnabend an wieder die 3G-Regel, beispielsweise in Restaurants, Fitnessstudios oder beim Friseur. Wer dort hin möchte, muss vollständig geimpft, genesen oder negativ getestet sein. Maßgeblich für die strengeren Regeln ist, dass die 7-Tage-Inzidenz fünf Tage in Folge über 50 liegt. In den Landkreisen Stade und Gifhorn gelten bereits seit Donnerstag wieder verschärfte Regeln.

Hin und Her in der Region Hannover

Auch in der Region Hannover müssen Menschen beim Restaurant- oder Kinobesuch ab Sonnabend wieder die 3G-Regel beachten. Das gilt auch für Treffen in geschlossenen Räumen mit mehr als 25 Menschen. In der Region waren die Maßnahmen erst in der vergangenen Woche gelockert worden. Die Gesundheitsdezernentin der Region Hannover, Cora Hermenau, empfiehlt der Gastronomie- und Sportbranche nun, generell einfach bei 3G zu bleiben.

