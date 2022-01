Innenminister Pistorius will gegen Telegram vorgehen Stand: 20.01.2022 09:31 Uhr Niedersachsens Innenminister Pistorius und Bundesinnenministerin Faeser erhöhen den Druck auf Telegram. Sie wollen von Apple und Google fordern, den Messenger-Dienst aus ihrem Angebot zu entfernen.

Auch in Niedersachsen nehmen die Proteste gegen die Corona-Regeln zu. Zuletzt sind am Montag wieder Tausende Menschen auf die Straße gegangen, weil sie die Maßnahmen im Kampf gegen das Coronavirus für überzogen halten. Niedersachsens Innenminister Boris Pistorius und Bundesinnenministerin Nancy Faeser (beide SPD) sind besorgt darüber, dass sich die Teilnehmenden dieser Proteste immer stärker radikalisieren. Sie glauben, dass der Messenger-Dienst Telegram dabei eine wichtige Rolle spielt, weil dort in Chat-Gruppen immer wieder zu Gewalt und Hetze aufgerufen wird.

Gesetzlich zum Löschen verpflichtet

Auf Telegram würden sich Verschwörungstheoretiker, Rechtsextremisten und Reichsbürger vernetzen und zu gewaltsamen Protesten verabreden, sagte Pistorius. Der Messenger-Dienst sei zwar gesetzlich verpflichtet, solche Inhalte zu löschen, komme dieser Pflicht aber nicht nach. Pistorius und Faeser wollen deshalb jetzt auch auf europäischer Ebene versuchen, gegen Telegram vorzugehen.

