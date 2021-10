In Niedersachsen kommt der "Führerschein" für Hobbyimker Stand: 13.10.2021 19:32 Uhr Hobbyimker sollen grundlegende Sachkunde im Umgang mit Bienenvölkern künftig bundesweit nachweisen müssen, so die Forderung der rot-schwarzen Landesregierung in Niedersachsen.

Ein entsprechender Antrag zu einem Imkerschein für den Umgang mit Bienenvölkern ist am Mittwoch im Landtag beschlossen worden. In einer Entschließung stimmte eine Landtagsmehrheit dafür, sich "auf Bundesebene dafür einzusetzen, dass für die Bienenhaltung ein Imkerschein abgelegt werden muss, welcher das notwendige Mindestmaß an Sachkunde der Bienenhaltung belegt". Mit einem Imkerschein solle das Tierwohl sichergestellt und die Verbreitung möglicher Krankheiten vermieden werden.

Bislang kaum Regelungen zur Imkerei

Im Antrag der Fraktionen von SPD und CDU hieß es, die Imkerei sei bislang kaum geregelt und nur durch wenige Gesetze bestimmt. Jeder könne sich ein Bienenvolk kaufen. Außerdem benötigten Hobbyimker keinerlei Genehmigung, um Bienenstöcke aufzustellen - egal ob im Garten, auf der Garage, auf dem Dach eines Hochhauses oder auf dem Balkon. Sie müssten die Imkerei lediglich anmelden.

Gefahr der Ausbreitung von Bienenerkrankungen

Nach Angaben des Niedersächsischen Landesamtes für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit (Laves) gibt es landesweit aktuell rund 14.000 Imker mit etwa 100.000 Bienenvölkern, die in Vereinen organisiert sind. Hinzu kommen schätzungsweise weitere 10 bis 20 Prozent an Imkern, die sich keinem Verein angeschlossen haben. Viele neue Imker würden die Mitgliedschaft in einem Verein ablehnen, heißt es vom Laves. Bienenhaltung sei jedoch nicht einfach und erfordere einiges an Wissen und Erfahrung. Laut dem Landesamt bleiben beispielsweise Honigbienen nicht auf dem Grundstück, wo ihr Bienenstock steht. Deshalb sei jeder Imker quasi mit anderen verbunden, und die Gesundheit seiner Tiere könne auch die der anderen beeinflussen. Die Vorbeugung und Bekämpfung von Bienen-Erkrankungen sei daher von enormer Bedeutung.

