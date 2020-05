Stand: 18.05.2020 17:08 Uhr - NDR 1 Niedersachsen

In Dissen und Coesfeld gleicher Subunternehmer

Die beiden massiv vom Coronavirus betroffenen Westfleisch-Standorte in Dissen (Landkreis Osnabrück) und im nordrhein-westfälischen Coesfeld sind vom selben Dienstleister mit Personal versorgt worden. "Bei den betroffenen Mitarbeitern handelt es sich größtenteils um Arbeiter eines Subunternehmers, der auch das Personal im Westfleisch-Schlachthof in Coesfeld stellt", sagte Niedersachsens Sozialministerin Carola Reimann (SPD) am Montag in Hannover. Allein in Dissen ist ein Drittel der Mitarbeiter positiv getestet worden. Die vielen Infektionen rückten die Branche und das Subunternehmertum erneut in den Fokus, sagte die Ministerin.

Videos 00:36 Corona: Fleisch-Betrieb stellt Produktion ein In einem Fleisch-Zerlegebetrieb in Dissen (Landkreis Osnabrück) sind 92 Mitarbeiter positiv auf das Coronavirus getestet worden. Die Produktion wurde vorerst eingestellt. Video (00:36 min)

Westfleisch will aufklären, Betrieb ist stillgelegt

Westfleisch kündigte unterdessen an, nach den Ursachen für die vielen Infektionen zu suchen. "Nun gilt es, so rasch wie möglich die Gründe für das Testergebnis zu analysieren", sagte am Montag der geschäftsführende Vorstand des Schlachtkonzerns laut einer Mitteilung. Bei Westcrown in Dissen hatte der Landkreis Osnabrück am Sonntag 92 Mitarbeiter im Rahmen der landesweiten Abstrichaktion positiv auf das neuartige Virus getestet. In dem von den Schlachtunternehmen Westfleisch und Danish Crown gemeinsam betriebenen Werk ruhte daraufhin am Montag der Betrieb. Im Umgang mit den Betroffenen und seinen weiteren Mitarbeitern befolge Westcrown die Empfehlungen des Robert Koch-Instituts, so das Unternehmen.

Was geschieht mit rund 2.000 Tonnen Fleisch?

Nach Angaben des Landkreises Osnabrück muss nun geklärt werden, wie man mit den rund 2.000 Tonnen Fleisch umgeht. Es werde derzeit an Konzepten gearbeitet, wie das Fleisch verarbeitet werden könne, sagte ein Sprecher des Landkreises. Dazu will sich der Landkreis auch mit der Landesregierung über das weitere Vorgehen abstimmen.

Infizierte in Quarantäne, Kontakte werden geprüft

Die positiv getesteten Mitarbeiter und deren Kontaktpersonen sind derweil in zweiwöchige Quarantäne geschickt worden. Infizierte, die nicht in ihrer Unterkunft isoliert werden können, sollen laut Ministerin Reimann im Landkreis Osnabrück in Gemeinschaftsunterkünften untergebracht werden. Die negativ Getesteten sollen in Einzelzimmer kommen. Die Kosten dafür müsse das Unternehmen tragen, sagte Reimann weiter. 62 Infizierte wohnen im Osnabrücker Gebiet, die anderen in den Landkreisen Vechta sowie Gütersloh, Steinfurt und Wesel in Nordrhein-Westfalen. Weitere Kontaktpersonen sollen nun ermittelt werden.

Videos 01:30 NDR Info Corona-Hotspot: Schlachthöfe NDR Info In einem Betrieb in Bad Bramstedt sind mehr als 100 Mitarbeiter infiziert. Sie leben dicht gedrängt in Sammelunterkünften. Die Fleischindustrie steht in der Kritik und war Thema im Landtag. Video (01:30 min)

Grüne werfen Regierung Versäumnisse vor

Die Grünen im Niedersächsischen Landtag werfen der rot-schwarzen Landesregierung Versäumnisse vor. Es habe keine Verpflichtung, sondern nur eine Empfehlung gegeben, Werkvertragsarbeiter der Fleischindustrie in Einzelzimmer unterzubringen, kritisierte die Fraktionssprecherin für Landwirtschaft und Ernährung, Miriam Staudte. Der agrarpolitische Sprecher der CDU-Landtagsfraktion, Helmut Dammann-Tamke, sprach sich für eine Transparenzoffensive und einen Gesellschaftsvertrag entlang der gesamten Wertschöpfungskette aus. "Ein Teil der Branche hat die Zeichen der Zeit noch nicht erkannt und agiert noch immer nach der Devise 'Geiz ist geil'", sagte Dammann-Tamke. Er forderte neben einer angemessenen Entlohnung der Beschäftigten auch bessere Arbeitsbedingungen in der Fleischindustrie. Angesichts der Corona-Ausbrüche in Fleischbetrieben will auch die Bundesregierung über strengere Regeln beraten.

Ganze Reihe von Fällen in Fleischindustrie

In mehreren deutschen Schlachthöfen war die Krankheit Covid-19 zuletzt ausgebrochen, etwa in Bad Bramstedt in Schleswig-Holstein sowie im nordrhein-westfälischen Oer-Erkenschwick. Die Fleischindustrie steht wegen prekärer Arbeits- und Unterkunftsbedingungen bereits seit vielen Jahren in der Kritik.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 18.05.2020 | 17:00 Uhr