Impf-Aktionswoche mit Angeboten auch in Niedersachsen Stand: 13.09.2021 11:05 Uhr Eine bundesweite Impf-Aktionswoche soll Ungeimpfte animieren, sich gegen Corona impfen zu lassen. Dazu soll es an leicht zugänglichen Orten wie in Einkaufszentren und auf Sportplätzen Angebote geben.

Die Corona-Schutzimpfungen erfolgen zumeist ohne Termin und, wie überall sonst auch, kostenlos. Noch bis Sonntag soll es bundesweit zahlreiche Aktionen geben - auch in Niedersachsen. Am Dienstag etwa am Feuerwehrhaus in Hagen am Teutoburger Wald (Landkreis Osnabrück), am Mittwoch im Begegnungszentrum "Wir in Süderwisch" in Cuxhaven und am Freitag bei der Tafel in Hemmoor (Landkreis Cuxhaven). Auf der Internetseite zusammengegencorona.de sind bereits einige der Aktionen aufgelistet. Darüber hinaus bietet die Webseite Informationen rund um das Coronavirus und die Impfung.

Termine für Johnson & Johnson in Impfzentren

Weiterhin können Impfwillige sich auch bei ihrem Hausarzt oder einem anderen niedergelassenen Arzt impfen lassen. Auch viele Impfzentren in Niedersachsen bieten noch Termine für den Einmal-Impfstoff von Johnson & Johnson an. Andere Vakzine werden nur noch bei anstehenden Zweitimpfungen gespritzt, da die Impfzentren zum Ende des Monats schließen.

64 Prozent der Niedersachsen voll geimpft

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) rief die Bürgerinnen und Bürger am Sonntag dazu auf, die Angebote zu nutzen. "Nie war es einfacher, eine Impfung zu bekommen. Nie ging es schneller", sagte sie. Auch bei Freiwilligen Feuerwehren, in der Straßenbahn oder in Moscheen werde es Impfangebote geben. Stand Montag sind nach Angaben des Robert Koch-Instituts bundesweit 62,2 Prozent der Bevölkerung zweimal geimpft, in Niedersachsen sind es 64 Prozent. Die erste Corona-Impfung haben im Bundesdurchschnitt 66,5 Prozent der Bevölkerung erhalten, in Niedersachsen 69,3 Prozent. Trotz der seit Mitte des Sommers ausreichend verfügbaren Impfstoffe stieg die Impfquote zuletzt nur langsam an. Laut Experten reicht die aktuelle Quote aufgrund der ansteckenderen Delta-Variante nicht aus, um im Herbst hohe Infektionszahlen und eine damit einhergehende hohe Auslastung der Intensivstationen zu verhindern.

