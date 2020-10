Immer mehr Corona-Patienten müssen ins Krankenhaus Stand: 27.10.2020 14:55 Uhr Jede Woche steigt die Zahl der Corona-Infektionen sprunghaft weiter an. Das spiegelt sich auch in Niedersachsens Krankenhäusern wider. Dort gibt es auch immer mehr schwere Krankheitsverläufe.

510 Corona-Patienten wurden nach Angaben des Sozialministeriums am Dienstag in Krankenhäusern behandelt - das sind 43 mehr als am Vortag und 118 mehr als noch eine Woche zuvor. Von den aktuell Betroffenen liegen 104 auf Intensivstationen. Weitere 64 Patienten müssen künstlich beatmet werden - und auch diese Zahl steigt deutlich an. Vergangenen Donnerstag waren es noch 42 Patienten, die aufgrund eines schweren Krankheitsverlaufs an Beatmungsmaschinen angeschlossen werden mussten, am Montag vergangener Woche 31 und eine Woche davor, also am 12. Oktober, 22.

Schnell handeln, bevor Krankenhäuser überfüllt sind

Der Chef des Corona-Krisenstabs, Heiger Scholz, sprach bei einem Interview mit dem NDR in Niedersachsen vergangene Woche von einem exponentiellen Wachstum. Bis sich die Infektionszahlen in den Krankenhäusern bemerkbar machen, vergehen laut Scholz etwa vier Wochen. Deshalb sei es wichtig, frühzeitig Maßnahmen auf den Weg zu bringen - und nicht erst dann, wenn bereits viele Corona-Patienten im Krankenhaus sind. "Wenn ich dann irgendwann reagiere und anschließend die Infektion noch vier Wochen weiter fröhlich vor sich hinwächst, dann ist es zu spät."

Aktuell 16 Corona-Hotspot-Regionen in Niedersachsen

Von den 45 Landkreisen und kreisfreien Städten in Niedersachsen gelten inzwischen 16 als Hotspot - mit mehr als 50 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in den vergangenen sieben Tagen. Am höchsten lag der Wert am Dienstag in Delmenhorst mit 232,1, gefolgt vom Landkreis Cloppenburg mit 210,3. Mit Abstand die wenigsten Fälle gab es im Landkreis Holzminden, dort lag die Sieben-Tage-Inzidenz bei 4,3. Insgesamt liegen 16 Landkreise unter dem Grenzwert von 35, ab dem erste verschärfte Maßnahmen gelten.

