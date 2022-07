Hitze in Niedersachsen: Der heißeste Tag des Jahres Stand: 19.07.2022 14:19 Uhr In Niedersachsen werden heute Temperaturen von bis zu 40 Grad erwartet. Auf dieser Seite bekommen Sie alle wichtigen Informationen zum Wetter im Land.

Pastorin: Zum Abkühlen in die Kirche

Urlauber-Pastorin Antje Wachtmann empfiehlt angesichts der Hitze, eine der mehr als 400 verlässlich geöffneten Kirchen in Niedersachsen und Bremen zu besuchen. "Vor allem die alten Kirchen sind Orte, in denen man gut abkühlen und auch seelisch einmal tief durchatmen kann", sagte die Theologin. Bis zu 15 Grad Temperaturgefälle seien dort durchaus möglich. In ihrer alten Kirchengemeinde in Hattendorf im Weserbergland oder auch im Bardowicker Dom bei Lüneburg werde es trotz extremer Sommerhitze nie wärmer als 20 Grad. Wachtmann ist derzeit als evangelische Urlauber-Seelsorgerin für die Regionen Ostfriesland und Elbe-Weser zuständig.

Landkreis lässt Wasserverbrauch einschränken

Im Emsland dürfen landwirtschaftliche Flächen derzeit am Nachmittag nicht mehr bewässert werden.

VIDEO: Mittags Wasser sparen (1 Min)

Großer Andrang an Badeseen

Temperaturen von mehr als 30 Grad sind in Ostfriesland eher selten. Von daher ist es verständlich, dass heute viele Menschen Abkühlung in den Badeseen suchen. Bereits am Vormittag füllten sich zum Beispiel die Liegeflächen am Badesee Neermoor mit vielen Familien und Urlaubern.

Warnung vor Hitze-Entwicklung in Autos

Die Polizei Lingen warnt angesichts der Hitze davor, Kinder oder Tiere in einem verschlossenen Auto zurückzulassen. Dabei könne es zu lebensbedrohlichen Situationen kommen. Nach Angaben einer Sprecherin hatte kürzlich eine Hundebesitzerin in Lingen ihren Golden Retriever bei 28 Grad Außentemperatur eineinhalb Stunden im Auto gelassen. Eine Bekannte der Frau habe dies bemerkt, so dass der geschwächte Hund gerade noch rechtzeitig gerettet werden konnte.

Hitze-Vorkehrungen beim Oldenburger Landesreitturnier

Um es den Pferden bei der Veranstaltung im Schlosspark von Rastede (Landkreis Ammerland) möglichst erträglich zu machen, gibt es auf den An- und Abreitplätzen Schattenzelte, Sonnensegel und Eimerbäume mit vielen Wassereimern. Ein Vorbereitungsplatz liegt sogar komplett im Schatten im Wald. Die Reiter bringen zudem Kühldecken oder Kühlmanschetten für ihre Tiere mit.

Sonne strahlt schon am Morgen

Bereits beim Sonnenaufgang in Cuxhaven konnte man ahnen, dass es heute ein richtiger heißer Tag wird. Für eine frische Brise musste man früh aufstehen.

VIDEO: Es wird heiß heute! (1 Min)

Lange Schlangen vor Freibädern

Angesichts der hohen Temperaturen sehnen sich die Menschen im Land heute nach Abkühlung. Entsprechend groß ist der Andrang in den Freibädern - so wie hier am Moskaubad in Osnabrück.

Pflegeheime rüsten sich für Hitze

Das Land Niedersachsen setzt beim Schutz von Heimbewohnern vor der Hitze auf Information. Es gebe sehr ausführliche Hinweise vom Landesgesundheitsamt für Heime und Pflegekräfte - etwa zum Lüften und Abdunkeln von Räumen, zu kalten Fußbädern und auch zum Umgang mit Medikamenten, heißt es. Diakonie und AWO Niedersachsen, die viele Pflegeheime im Land betreiben, sehen sich gut vorbereitet, wie eine Nachfrage von NDR Niedersachsen ergab. Teilweise seien auch schon Gebäude aufgerüstet und Ventilatoren installiert worden.

Erfrischung per virtuellem Ventilator

Ein bisschen Abkühlung gefällig? Dann klicken Sie auf das Video und nutzen unseren virtuellen Ventilator.

VIDEO: Ist Ihnen auch heiß? Dann klicken Sie hier! (1 Min)

Traktor löst Flächenbrand aus

Wie groß bei Hitze und Trockenheit die Gefahr eines Brandes ist, hat sich am Montag in Neustadt am Rübenberge in der Region Hannover gezeigt. Ein Traktor setzte eine fünf Hektar große Fläche in Brand. Mehr als 100 Einsatzkräfte konnten das Feuer unter Kontrolle bringen.

Weitere Informationen Großeinsatz in Neustadt: Brennender Traktor entzündet Acker 100 Feuerwehrleute von Ortswehren und Fliegerhorst Wunstorf waren im Einsatz, um die fünf Hektar große Fläche zu löschen. mehr

Brandgefahr: Grillverbot in der Stadt Hannover

In der Region Hannover gilt aktuell die Waldbrandwarnstufe 4 von 5. Die Stadt Hannover verbietet deshalb das Grillen und offenes Feuer in Parks: Solange sich die Wetterlage nicht grundlegend ändert, sei die Gefahr eines Flächenbrandes bei offenem Feuer zu groß, teilte die Stadt mit. Der Ordnungsdienst soll das Verbot kontrollieren.

Wie sollte ich mich bei großer Hitze verhalten?

Steigen die Temperaturen auf 30 Grad oder mehr, fühlen sich viele Menschen nicht mehr wohl. Diese Tipps helfen, die Hitze besser zu ertragen.

Weitere Informationen Zehn Tipps gegen Hitze Bei Temperaturen ab 30 Grad fühlen sich viele Menschen nicht mehr wohl. Diese Tipps helfen, die Hitze besser zu ertragen. mehr

Hitze-Rekorde: Wie werden die Temperaturen korrekt gemessen?

Um weltweite Vergleiche zu ermöglichen, gelten für die Temperaturmessung internationale Standards. Nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) müssen die Sensoren in den freistehenden Messstationen eine Höhe von zwei Metern haben. Ein Gehäuse mit Lamellen schützt die Fühler vor der prallen Sonne. Der Boden unter dem Messstand soll mit Rasen bedeckt sein. Zu Bäumen oder Gebäuden ist ein Mindestabstand einzuhalten. Erfüllt eine Messstation diese Bedingungen nicht, können Temperaturen ungenau oder verfälscht sein. Im Dezember 2020 annullierte der DWD den Hitzerekord für Deutschland. Der bis dahin höchste Wert von 42,6 Grad war am 25. Juli 2019 in Lingen im Emsland gemessen worden. Eine über die Jahre "deutlich gewachsene Vegetation in direkter östlicher Nachbarschaft" habe immer wieder den Luftaustausch bei Wind aus dieser Richtung behindert, stellte der DWD fest - und weg war der Rekord.

Agrarimisterium gibt Hitze-Tipps

Das Niedersächsische Ministerium für Landwirtschaft und Verbraucherschutz hat Tierhalterinnen und Tierhalter dazu aufgerufen, für Schatten, Kühlung und ausreichend Wasser zu sorgen. "Hühner und Puten können nicht schwitzen. Starke Hitze in Verbindung mit hoher Luftfeuchtigkeit stellt deshalb vor allem in der Geflügelhaltung die Gefahr für eine extreme Wärmebelastung dar", teilte das Ministerium mit. Die regelmäßige Überwachung der Stalltechnik sowie eine intensive Betreuung sei daher besonders wichtig. Bei vielen Tierarten sei zudem die Verschiebung der Fütterung in die kühleren Abend- und Nachtstunden sinnvoll.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 19.07.2022 | 12:00 Uhr