Herbergen unter Druck: Bis Juni ein Viertel weniger Gäste Stand: 28.09.2021 16:23 Uhr Leichtes Aufatmen bei Niedersachsens Hotels, Pensionen, Ferienhäusern und Jugendherbergen: Gästezahlen und Übernachtungen steigen wieder. Die Corona-Pandemie wirkt sich aber trotzdem noch aus.

So ging laut Landesamt für Statistik Niedersachsen (LSN) die Zahl der Gäste im ersten Halbjahr im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um rund ein Viertel auf knapp 3,5 Millionen zurück. Die Zahl der Übernachtungen sank ebenso - um fast 14 Prozent auf etwa 13,5 Millionen. Aber: Im Sommer drehte sich der Trend. Im Juli verbuchten Niedersachsens Beherbergungsbetriebe nach LSN-Zahlen wieder steigende Gäste- und Übernachtungszahlen. Trotzdem waren es noch deutlich weniger als im Vor-Corona-Juli 2019.

Kaum Parkplätze in der Heide

Vorsichtiger Optimismus herrscht dennoch - vor allem bei den Tourismus-Betrieben in der Lüneburger Heide. Nach eigenen Angaben verzeichneten sie eine gute Sommersaison. Allerdings habe es auch deutlich mehr Aufwand gegeben, weil viele Gäste sehr kurzfristig gebucht hätten. Ein wesentlicher Grund sei auch hier die Corona-Pandemie, hieß es von der Lüneburger Heide GmbH. Zudem seien in diesem Jahr sehr viele Tagestouristen und Wanderer angereist. An einigen Tagen habe es kaum noch freie Parkplätze gegeben. Man prüfe deshalb nun, ob weitere Parkflächen angelegt werden können. Die Touristiker hoffen, dass der Wandertrend auch im Herbst anhält.

