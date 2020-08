Stand: 20.08.2020 06:51 Uhr - Hallo Niedersachsen

Heimaufsicht außer Kontrolle? von Christina Harland

Die Heimaufsicht in Niedersachsen ist in einigen Landkreisen offenbar unterbesetzt. Das geht aus einer Antwort des Sozialministeriums auf eine Anfrage der FDP hervor. Nach Berichten über Patienten in einem Celler Pflegeheim, die brutal fixiert worden sein sollen und in ihren Ausscheidungen liegen gelassen wurden, fragte die FDP die Landesregierung, wie es um die Heimaufsicht im Land bestellt sei. In der Antwort wird deutlich, wie unterschiedlich die Heimaufsichten in Niedersachsen personell aufgestellt sind. Auch bei der Kontrolldichte klaffen die Zahlen weit auseinander. Zwar schreibt das Sozialministerium, im Mittel sei ein Mitarbeiter einer Heimaufsicht für 30 Einrichtungen zuständig. Bei genauem Hinsehen allerdings offenbaren sich die Differenzen.

Videos 02:03 Hallo Niedersachsen Pflegeskandal in Celle: Wie geht es weiter? Hallo Niedersachsen Nach den Berichten über Missstände in einem Pflegeheim in Celle hat die Pflegekammer kritisiert, dass viele in dem Heim weggeschaut hätten. Welche Lehren werden nun gezogen? Video (02:03 min)

Überforderte Mitarbeiter

In vielen Landkreisen muss eine Vollzeitkraft doppelt so viele oder sogar mehr Einrichtungen kontrollieren. Spitzenreiter ist der Landkreis Cloppenburg mit rund 72 Einrichtungen, die auf eine Vollzeitkraft entfallen.

Als die Corona-Pandemie ausbrach, starben 25 Bewohner des Alloheims in Bramsche. Danach stellte sich heraus, dass bei der Heimaufsicht im zuständigen Landkreis Osnabrück überforderte Mitarbeiter bereits etliche Überlastungsanzeigen verfasst hatten.

Es ist gesetzlich vorgeschrieben, dass die Heimaufsicht pro Einrichtung jedes Jahr eine Kontrolle machen muss. Tatsächlich aber hat es in einigen Landkreisen zwischen 2016 und 2018 offenbar keine beziehungsweise nur wenige Kontrollen gegeben. Im Landkreis Holzminden hat es in dem Zeitraum demnach keine Kontrollen bei 29 Einrichtungen gegeben, im Landkreis Hameln-Pyrmont drei Kontrollen bei 49 Heimen, im Landkreis Grafschaft-Bentheim sechs Kontrollen bei 14 Häusern.

FDP fordert Mindeststandards

Susanne Schütz, FDP-Landtagsabgeordnete fordert, die Kommunen müssten sich abstimmen. "Wir würden uns stark wünschen, dass die Kommunen miteinander ins Gespräch kommen und sich über Mindeststandards und die Gründe für so unterschiedliche Zahlen unterhalten und eine Lösung suchen, damit wir eine vergleichbare Situation in ganz Niedersachsen haben."

Videos 02:47 Hallo Niedersachsen Was läuft schief in Pflegeheimen? Hallo Niedersachsen Werden Menschen in Pflegeheimen mit Medikamenten ruhiggestellt, um mehr Geld kassieren zu können? Nora Wehrstedt von der Pflegekammer in Niedersachsen im Interview. Video (02:47 min)

Arbeitsgemeinschaft der Heimaufsichten

Die Kommunen üben die Heimaufsicht im Auftrag des Landes aus. Ihre Spitzenverbände haben zwar Zweifel, dass die Zahlen im Detail stimmen. Gravierende Unterschiede in der Ausstattung der Heimaufsichten im Land räumen sie trotzdem ein. Deshalb wollen sie sich künftig tatsächlich besser abstimmen. Sie erwarten vom Land, dass es eine Arbeitsgemeinschaft der Heimaufsichten installiert.

Sozialministerin lädt zum runden Tisch

Im Sozialministerium ist man bemüht, die Lage nicht zu dramatisieren, weiß aber um die Sprengkraft der Befunde. Sozialministerin Carola Reimann (SPD) will nun den Medizinischen Dienst der Pflegekassen, MDK, und die Kommunalen Spitzenverbände zu einem runden Tisch einladen.

Weitere Informationen Oldenburg: Mangelhafte Versorgung im Pflegeheim? Nach der Corona-bedingten Besuchspause in Pflegeheimen hat sich eine Tochter über den verschlechterten Zustand ihrer Mutter beschwert. Die Stadt Oldenburg will mit dem Heim Gespräche führen. mehr Corona: Mehr Personal für Heimaufsicht gefordert Die Corona-Todesfälle in einem Bramscher Altenheim haben am Mittwoch den Sozialausschuss des Landkreises beschäftigt. Politiker fordern mehr Personal bei der Heimaufsicht. mehr

Dieses Thema im Programm: Hallo Niedersachsen | 20.08.2020 | 19:30 Uhr