Stand: 21.02.2019 15:47 Uhr

Havliza: Deutschland muss IS-Kämpfer zurücknehmen

Deutschland muss in Syrien inhaftierte deutsche Kämpfer der Terrormiliz "Islamischer Staat" (IS) zurücknehmen - so die Meinung der niedersächsischen Justizministerin Barbara Havliza (CDU). "Die Diskussion erübrigt sich in dem Moment, in dem es sich um deutsche Staatsbürger handelt, sagte Havliza der "Braunschweiger Zeitung" (Donnerstagausgabe). "Da kann man nicht sagen, die dürfen nicht zurückkommen." Deutschland habe keine andere Wahl. Die Justizministerin schränkt jedoch ein: Die IS-Anhänger müssten "hier vor ein Gericht gestellt und abgeurteilt werden, mit allen Möglichkeiten, die der Justiz zur Verfügung stehen."

Videos 00:52 Das Erste: Anne Will Rücknahme von IS-Kämpfern: "Schwierig zu realisieren" Das Erste: Anne Will Bundesaußenminister Heiko Maas (SPD) äußert sich über die mögliche Rücknahme in Syrien inhaftierter deutscher IS-Kämpfer. Video (00:52 min)

Häftlinge könnten für IS-Prozess von Bedeutung sein

Ein mutmaßlich hochrangiger IS-Mann muss sich derzeit vor dem Oberlandesgericht Celle verantworten: Ahmad A., der sich selbst Abu Walaa nennt. Er soll der Chef des IS in Deutschland gewesen sein. Und die Rückkehr einiger Personen, die in kurdischen Gefängnissen in Syrien sitzen, könnte für diesen Prozess von Bedeutung sein. So könnte die Aussage eines Ehepaars interessant sein, das an einem von Sicherheitsbehörden vereitelten Anschlag beteiligt gewesen sein soll. Der Ehemann soll Medienberichten zufolge in einer Hildesheimer Moschee auf Ahmad A. getroffen sein. Auch Martin L., der für den Geheimdienst des IS gearbeitet haben soll und in Syrien inhaftiert ist, soll Ahmad A. aus Hildesheim kennen.

