Harter Lockdown? In Niedersachsen (noch) kein Thema Stand: 08.12.2020 17:28 Uhr Einen harten Lockdown wie in Sachsen und Bayern wird es in Niedersachsen vorerst nicht geben. Führende Landespolitiker sprachen sich dagegen aus. Silvester könnte aber anders werden als angekündigt.

Videos 1 Min Althusmann: Kontaktbeschränkungen an Silvester möglich Eine Verschärfung des Lockdowns hält der niedersächsische Wirtschaftsminister aber für zu früh. (08.12.2020) 1 Min

Niedersachsens Wirtschaftsminister Bernd Althusmann (CDU) schloss am Dienstag eine Verschärfung der Maßnahmen gegen die Corona-Pandemie zunächst aus. Der Teil-Lockdown wirke, wenn auch nicht in dem erhofften Ausmaß. Sachsen hatte am Dienstag einen Lockdown für den kommenden Montag angekündigt. Althusmann kündigte auf Nachfrage von NDR 1 Niedersachsen ebenfalls eine Neubewertung der Gesamtsituation an, allerdings nicht in den nächsten Tagen. Er wies auf die unterschiedlichen Situationen in den Bundesländern hin. In Bayern und Sachsen habe man eine "deutlich verschärfte Situation", so Althusmann. Die in Halle ansässige Akademie der Wissenschaften fordert, das öffentliche Leben bis zum 10. Januar weitgehend ruhen zu lassen.

Auch Weil möchte keine Verschärfungen

Bereits am Montag hatte sich Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) zurückhaltend zu einer Verschärfung der Maßnahmen geäußert. Man sei zu Gesprächen mit Bund und Ländern bereit, allerdings habe Niedersachsen im Ländervergleich relativ geringe Infektionszahlen. Eine Notwendigkeit für Verschärfungen sehe er aktuell nicht.

Videos 1 Min Birkner: "Mehr Gelassenheit ist notwendig" Der unstete Kurs der Regierung trage zur allgemeinen Verwirrung der Bürger bei, so der Fraktionsvorsitzende der FDP. (08.12.2020) 1 Min

Silvester fällt die Feier kleiner aus

Althusmann schloss nicht aus, dass es nach Weihnachten bis zum Neujahrsfest "zu deutlichen Kontaktbeschränkungen" kommen könnte. "Mit ziemlicher Sicherheit" werde man die geplanten Lockerungen mit Blick auf Silvester überdenken und gegebenenfalls zurückdrehen müssen. Der Jahreswechsel könne auch in kleinem Kreis gefeiert werden. Weiträumigen Schließungen im Einzelhandel, wie in Sachsen angekündigt, erteilte der Wirtschaftsminister eine Absage.

Die FDP mahnt Berechenbarkeit an

Der Fraktionsvorsitzende der FDP im Niedersächsischen Landtag, Stefan Birkner, schloss einen verschärften Lockdown für Niedersachsen vorerst aus. Er könne die aktuelle Diskussion nicht nachvollziehen, zumal die derzeit geltenden Maßnahmen erst seit ein paar Tagen in Kraft seien, sagte Birkner NDR 1 Niedersachsen. Birkner mahnte mehr Gelassenheit und Berechenbarkeit in der Debatte an. Alles andere sei in der vorherrschenden Situation "extrem schädlich".

Videos 1 Min Willie Hamburg: Regierung muss Planungssicherheit geben Die Fraktionsvorsitzende der Grünen fordert einen klaren Kurs und eine langfristige Strategie. (08.12.2020) 1 Min

Die Grünen fordern weitere Maßnahmen

Für eine langfristige Strategie und Planbarkeit sprach sich auch Julia Willie Hamburg aus. Die Fraktionsvorsitzende der Grünen im Niedersächsischen Landtag forderte "endlich klare Ansagen" von der Landesregierung. Die Infektionszahlen müssten noch vor Weihnachten "gedrückt werden". "Es braucht weitere Maßnahmen", unterstrich Hamburg. Welche Maßnahmen dies seien, müsse politisch entschieden werden.

Weitere Informationen Corona in Niedersachsen: Land bereitet Impfzentren vor Landesweit entstehen rund 50 Impfzentren. Die Landesregierung will Maßnahmen in Stufen lockern, wenn die Zahlen stimmen. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 09.12.2020 | 08:00 Uhr