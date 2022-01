Harburg: Die ersten 100 Heidschnucken-Lämmer sind da Stand: 21.01.2022 17:07 Uhr Jedes Jahr im Januar beginnt die Lammzeit bei den Heidschnucken. Nicht nur für die Tiere, sondern auch für die Schäferinnen und Schäfer ist das eine kräftezehrende Zeit.

Rund um die Uhr muss nach den Mutterschafen und den bereits geborenen Lämmern geschaut werden, um sicherzustellen, dass es allen gut geht. Gut 100 Lämmer sind in der Schäferei Döhle im Landkreis Harburg seit Anfang des Jahres schon zur Welt gekommen, rund zwei Wochen früher als in den vergangenen Jahren. Das erste hatte es besonders eilig und wurde bereits am 31. Dezember geboren. Schäfer Clemens Lippschuss und seine Partnerin hoffen auf insgesamt 350 Jungtiere - auch wenn das viel Arbeit bedeutet.

"Das ist das Ziel, das man vor Augen hat"

"Die Kraft geben uns eigentlich die Lämmer. Wenn man das Ziel erreicht hat, dass man alle groß gekriegt hat und im Frühjahr wieder in der Heide steht mit der Herde und den Lämmern. Das ist das Ziel, das man vor Augen hat", sagte Lippschuss dem NDR in Niedersachsen. Mitte Februar dürfen die ersten Lämmer das erste Mal mit der Herde raus in die Heide.

