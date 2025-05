Stand: 13.05.2025 08:40 Uhr Brandserie im Solling: Holzschuppen geht in Flammen auf

In Hellental (Landkreis Holzminden) hat es schon wieder gebrannt. In der Nacht zu Sonntag ist ein leer stehender Holzschuppen durch ein Feuer zerstört worden. Die Polizei schätzt den Schaden auf rund 5.000 Euro. Es war bereits das elfte Feuer in dem Ort seit Jahresbeginn. Polizei und Staatsanwaltschaft gehen von einem Zusammenhang mit den anderen Bränden aus. Ihren Angaben nach wurden alle Feuer absichtlich gelegt. Ende April war ein 28-jähriger Verdächtiger festgenommen, kurz darauf aber wegen mangelnder Haftgründe wieder freigelassen worden. Ob der Mann etwas mit dem jüngsten Brand zu tun hat, ist unklar. Die für die Brandserie eingerichtete Arbeitsgruppe der Polizei Holzminden ermittelt nach Angaben der Behörden auch in diesem Fall.

NDR 1 Niedersachsen | Regional Braunschweig | 13.05.2025 | 06:30 Uhr