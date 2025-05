Stand: 13.05.2025 09:50 Uhr Linienbus erfasst Motorradfahrer in Emden: Lebensgefährlich verletzt

Bei einem Verkehrsunfall in Emden ist am Montagabend ein 24-jähriger Motorradfahrer lebensgefährlich verletzt worden. Laut Polizei war der Mann stadtauswärts unterwegs, als er von einem Linienbus erfasst wurde. Der 61-jährige Fahrer des Busses wollte demnach auf das Gelände einer Tankstelle abbiegen und nutzte dafür die Linksabbieger-Spur. Dabei übersah er offenbar den entgegenkommenden Motorradfahrer, es kam zur Kollision. Der 24-Jährige wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. Die Unfallstelle war für längere Zeit vollständig gesperrt.

VIDEO: Linienbus stößt in Emden mit Motorrad zusammen (1 Min)

Weitere Informationen Schwerer Unfall: Zwei Motorradfahrer stoßen im Emsland zusammen Die beiden Männer kamen mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus. Laut Polizei schweben sie aber nicht in Lebensgefahr. mehr

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Oldenburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min