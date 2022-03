"Haltung zeigen": Die Internationalen Wochen gegen Rassismus Stand: 14.03.2022 10:42 Uhr Die UN hat 1966 den 21. März als „Internationalen Tag zur Überwindung von Rassendiskriminierung“ ausgerufen. Er soll an die blutige Niederschlagung einer friedlichen Demo gegen die Apartheid erinnern.

Seit 1979 finden jedes Jahr rund um diesen Tag auch die "Internationalen Wochen gegen Rassismus" statt. In Deutschland werden sie seit 2016 von der Stiftung gegen Rassismus koordiniert - diesmal vom 14. bis 27. März. Das Motto lautet "Zusammen Haltung zeigen. Menschlich bleiben." Einen Überblick über die Aktionen in den verschiedenen Städten gibt die Stiftung in einem Veranstaltungskalender auf ihrer Website.

VIDEO: Alltagsrassismus und Diskriminierung an der Disco-Tür? (6 Min)

Lüneburg für ein "rassismusfreies Gemeinwesen"

Auch viele Städte in Niedersachsen nehmen wieder an den "Internationalen Wochen gegen Rassismus" teil. Unter anderem bieten die "Lüneburger Wochen gegen Rassismus" die Möglichkeit, sich bei vielfältigen Veranstaltungen und Aktionen mit Ursachen und Wirkungen von Rassismus auseinanderzusetzen. Zu den Veranstaltenden gehören das Gleichstellungsbüro der Leuphana Universität Lüneburg und das Antirassismus-Referat des AStA. Sie wollen damit ein klares Zeichen setzen: "für die Veränderung der Gesellschaft in ein diskriminierungsfreies und damit rassismusfreies Gemeinwesen".

