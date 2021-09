Grenzwert erreicht: Zahl der Intensiv-Patienten steigt Stand: 08.09.2021 14:43 Uhr Die Corona-Inzidenz liegt in den meisten niedersächsischen Landkreisen bereits stabil über dem ersten Schwellenwert von 35. Nun überschreitet auch die Intensivbetten-Belegung erstmals eine Grenze.

Genau fünf Prozent der landesweit 2.424 Intensivbetten waren am Mittwoch mit Covid-19-Patienten belegt, wie das Robert Koch-Institut (RKI) mitteilte. Hält der Aufwärtstrend der vergangenen Tage an und wird der Grenzwert fünf Werktage in Folge überschritten, dürften vielerorts in Niedersachsen die Corona-Beschränkungen wieder anziehen. Denn dann tritt angesichts von zwei Parametern, die stabil Grenzwerte überschreiten, die erste Warnstufe in Kraft. Die Landkreise und kreisfreien Städte können dann binnen zwei Tagen per Allgemeinverfügung strengere Regeln erlassen.

RKI-Chef Wieler warnt vor "fulminanter" vierter Welle

Das RKI warnt unterdessen vor steigenden Patientenzahlen in Krankenhäusern. Insbesondere seien auch jüngere Menschen betroffen. Die allermeisten von ihnen seien ungeimpft, sagte RKI-Chef Lothar Wieler. Der Mediziner warnte vor einer "fulminanten" Corona-Welle im Herbst. Je mehr Menschen sich impfen ließen, desto weniger schlimm verlaufe die vierte Welle und desto früher sei die Pandemie beendet, betonte der RKI-Chef. "Es liegt in unseren eigenen Händen, viele schwere Verläufe und auch Todesfälle zu verhindern."

Neue Corona-Verordnung mit Warnsystem

Seit Ende August gilt in Niedersachsen eine neuartige Corona-Verordnung, die neben der Zahl der regionalen Neuinfektionen erstmals Aspekte wie die Zahl der Covid-19-Patienten in Kliniken und die Auslastung der Intensivbetten mit berücksichtigt. Überschreiten zwei der drei Werte konstant bestimmte Schwellen, treten nacheinander drei Warnstufen mit entsprechenden Beschränkungen in Kraft. Allerdings gilt bei einer stabilen Inzidenz über 50 bereits die 3G-Regel. Dann haben nur noch Geimpfte, Genesene und negativ Getestete Zugang zu Innengastronomie, Friseurgeschäften oder Fitnessstudios.

