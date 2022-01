Göttinger Studie: FFP2-Masken effizient gegen Omikron Stand: 24.01.2022 12:15 Uhr FFP2-Masken sind ein wichtiges Mittel im Kampf gegen die Verbreitung von Corona. Forschende des Max-Planck-Instituts gehen davon aus, dass sie Omikron vielleicht sogar besser zurückhalten als Delta.

"Die Ergebnisse unserer Analysen waren für uns überraschend", sagt Mohsen Bagheri, Forschungsgruppenleiter am Max-Planck-Institut für Dynamik und Selbstorganisation (MPIDS) in Göttingen. Sie deuten demnach darauf hin, dass bei der Omikron-Variante des Coronavirus die meiste Viruslast in den größeren Partikeln steckt. Diese würden von den Masken sehr effizient zurückgehalten, so Bagheri.

Größere Tröpfchen vor allem in oberen Atemwegen

Für die Studie wurden ausgeatmete Partikel von mehr als 130 Menschen im Alter von fünf bis 80 Jahren vermessen. Dabei fanden die Forschenden heraus, dass Partikel aus der Lunge zum Zeitpunkt ihres Entstehens kleiner als fünf Mikrometer sind. Größere Tröpfchen stammen aus den oberen Atemwegen. Neuere Studien deuten darauf hin, dass sich die Omikron-Variante vor allem dort befindet.

Wenig sprechen schützt

Der Schutz durch die Masken sei "fantastisch", sagt MPIDS-Direktor Eberhard Bodenschatz, wenn die Maske über Mund und Nase getragen werde und gut abschließe. "Vor allem, wenn die Leute nicht sprechen". Denn beim Sprechen sei die Zahl der größeren Aerosolpartikel um ein Vielfaches höher.

