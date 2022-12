Glatteis-Warnung für große Teile Norddeutschlands Stand: 19.12.2022 06:03 Uhr Sturmtief "Franziska" bringt zu Wochenbeginn gefrierenden Regen und damit Glatteis nach Norddeutschland. Vor allem in den Morgen- und Vormittagsstunden ist draußen Vorsicht geboten. In Niedersachsen fällt heute an vielen Schulen der Unterricht aus.

In der vergangenen Nacht zog vor allem in Niedersachsen, Schleswig-Holstein und Hamburg gefrierender Regen auf. Für ganz Norddeutschland ist vor allem im Berufsverkehr durch Glatteis mit Einschränkungen im Straßen- und Schienenverkehr zu rechnen. Betroffenen sind auch Autobahnen, etwa die A7 in Südniedersachsen. Autofahrerinnen und Autofahrer sollten sich nicht allein auf die Winterreifen verlassen. Wichtig seien unter anderem vorausschauendes Fahren und genügend Abstand, teilte der DWD mit. Nach Möglichkeit sollten aktuell der Aufenthalt im Freien und unnötige Fahrten vermieden werden.

Aus Hamburg wurden bereits erste Glätteunfälle gemeldet. So fuhr im Stadtteil Bergedorf ein Autofahrer gegen parkende Fahrzeuge, in der Innenstadt rammte ein Fahrer einen Pfosten.

Weitere Informationen Unwetterwarnungen des DWD Hier finden Sie alle aktuellen Unwetterwarnungen des Deutschen Wetterdienstes im Überblick. mehr

Viele Schulausfälle in Niedersachsen

Am Sonntagabend kündigten unter anderem Stadt und Region Hannover, Stadt und Landkreis Oldenburg sowie Stadt und Landkreis Cuxhaven, die Städte Braunschweig, Delmenhorst und Emden sowie die Landkreise Harburg, Ammerland, Cloppenburg, Hameln-Pyrmont, Holzminden, Vechta und Wesermarsch wegen der Wetterlage an, dass es heute keinen Unterricht an allgemein- und berufsbildenden Schulen geben wird. In Stadt und Landkreis Göttingen entfällt der Unterricht an Grund- und weiterführenden Schulen - jedoch nicht an berufsbildenden Schulen. Die Meldungen wurden unter anderem über die Apps KATWARN und NINA verbreitet. Weitere Schulausfälle werden auch über die Verkehrsmanagementzentrale mitgeteilt. Die Schülerinnen und Schüler in Bremerhaven müssen angesichts des drohenden Eisregens erst ab der dritten Stunde zur Schule gehen. Das teilte die Stadt am Sonntagabend mit.

In Mecklenburg-Vorpommern müssen Eltern ihre Kinder heute wegen der angespannten Wetterlage nicht zwingend zur Schule schicken. Das teilte das Bildungsministerium in Schwerin mit. Volljährige Schülerinnen und Schüler könnten selbst entscheiden, ob sie zum Unterricht kommen können und möchten. Der Deutsche Wetterdienst hat ab Montagvormittag in Westmecklenburg Unwetter mit gefrierendem Regen vorhergesagt, es droht Glatteis. Ab dem Mittag erreicht der Eisregen voraussichtlich Vorpommern. In Schleswig-Holstein und Hamburg soll der Unterricht an den Schulen wie gewohnt stattfinden.

Es wird milder in Norddeutschland

Insgesamt wird es in ganz Norddeutschland ab heute deutlich milder als in den vergangenen Tagen - die Temperaturen steigen auf plus 2 Grad im Osten von Mecklenburg-Vorpommern und auf bis zu 8 Grad im Westen Niedersachsens. Auch morgen bleibt es größtenteils bedeckt bei Werten zwischen 6 und 11 Grad, teils sind Regen oder Schauer möglich.

Videos 1 Min Ausflügler genießen Winterparadies am Dümmer See Erste Schlittschuhläufer und Spaziergänger trauen sich auf die Eisfläche. Offiziell ist der See aber nicht freigegeben. (18.12.2022) 1 Min

Viele Wintersportler im Harz

Am Sonntag war es vielerorts noch sonnig und eisig - und so starteten am vierten Adventswochenende auch die restlichen großen Skigebiete im Harz in die Saison. "Die Leute wollen das Winterwochenende genießen", sagte der Betriebsleiter der Wurmbergseilbahn bei Braunlage, Fabian Brockschmidt. Sein Skigebiet in Niedersachsen an der Grenze zu Sachsen-Anhalt ist das höchstgelegene im gesamten Harz. Die Buchungslage in Norddeutschlands höchstem Gebirge sei gut, sagte Andreas Lehmberg vom Harzer Tourismusverband. Die Hoteliers und Vermieter seien überwiegend zufrieden. Viele Unterkünfte sind fast ausgebucht, etwa in Bad Harzburg, Braunlage und Sankt Andreasberg. Starke Nachfrage gibt es vor allem für die Zeit ab dem 2. Weihnachtsfeiertag bis ins neue Jahr. Vor allem auch kleine, weniger bekannte Orte hätten aber noch Kapazitäten, so Lehmberg. Spontan-Urlaube sind also möglich.

Was ist eine Schneeflocke? Eine Schneeflocke setzt sich aus vielen, wenige Mikrometer großen Eiskristallen zusammen. Diese wiederum bestehen aus Wassermolekülen. Ein Eiskristall, der mit bloßem Auge sichtbar ist, enthält rund eine Trillion Wassermoleküle. Und weil es unzählige Möglichkeiten gibt, wie sich diese Moleküle zusammenfinden, gehen Experten davon aus, dass kein Kristall dem anderen gleicht.

Viele dieser Kristalle haken sich dann zu einer Schneeflocke zusammen. Ein bis drei Stunden sind die Flocken dann unterwegs von ihrer Wolke bis zur Erde. Unterwegs verändern sie ihr Aussehen. Je nach Wetter kann die Schneeflocke unterschiedlich groß sein. Tendenziell entstehen größere Flocken dann, wenn es nur knapp unter Null Grad ist.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 19.12.2022 | 06:00 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Der Harz