Gespräche ohne Ergebnis: Landwirte blockieren Aldi-Lager Stand: 07.12.2020 20:30 Uhr Dutzende Landwirte blockieren seit Montagabend mehrere Zentrallager von Aldi. Sie fordern kurzfristig mehr Geld für Schweinefleisch und Milchprodukte.

Nach Angaben der Bauern sind Aldi-Lager in Lingen, Weyhe und Rinteln mit Traktoren zugestellt worden. Weitere Standorte in Niedersachsen sollen folgen. Am Nachmittag hatte Landesagrarministerin Barbara Otte-Kinast (CDU) mit Vertretern der Konfliktparteien über die Lage beraten. Die Videokonferenz, an der Vertreter niedersächsischer Molkereien, von Aldi-Nord, Lidl, Edeka, landwirtschaftlicher Verbände und ein Marktexperte der Landwirtschaftskammer teilnahmen, blieb jedoch ohne Ergebnis. Sie war nach den Blockaden von mehreren Lagern des Discounters Lidl veranlasst worden war.

Bauern vermissen konkrete Zusagen

Die Landwirte kritisieren, dass sie keine Zusagen für Hilfe in der aktuellen Krise und auch keine wirkliche Perspektive für die Zukunft aufgezeigt bekommen hätten. Die Atmosphäre sei aber zumindest konstruktiv und der Wille zum Dialog bei allen Beteiligten spürbar gewesen, teilten die Arbeitsgemeinschaft bäuerliche Landwirtschaft und das Bündnis "Land schafft Verbindung" nach dem virtuellen Treffen mit.

Otte-Kinast verspricht konkrete Lösungskonzepte

Wegen der stark gesunkenen Preise bei Fleisch und Milch sehen sich viele Landwirte in ihrer Existenz bedroht. Sie verlangen kurzfristig höhere Preise für Schweinefleisch und Milchprodukte. In vier Wochen soll es wieder ein Treffen geben - und dann soll es tatsächlich auch um konkrete Lösungskonzepte gehen, versprach Otte-Kinast. "Unsere Landwirtschaft erfüllt höhere Standards. Das spiegelt sich aber nicht an der Ladenkasse wieder", so die Ministerin. Nun sei eine gemeinsame Kraftanstrengung von Politik, Landwirten, Molkereien und Handel gefragt und keine Schuldzuweisungen. Den Landwirten reichen diese Worte nicht: Direkt nach den Gesprächen kündigten sie die nun erfolgten Blockade-Aktionen weiterer Warenlager an.

