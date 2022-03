Gericht kippt vorläufig Maskenpflicht für Discos und Bars Stand: 11.03.2022 13:05 Uhr Das Oberverwaltungsgericht (OVG) in Lüneburg hat die Maskenpflicht für Diskotheken, Clubs, Shisha-Bars und ähnliche Betriebe vorläufig außer Kraft gesetzt. Geklagt hatte eine Gastronomin aus Osnabrück.

Insbesondere beanstanden die Richter in dem am Freitag veröffentlichten Beschluss, dass die niedersächsische Corona-Verordnung keine Ausnahme vom Maskentragen vorsehe. Eine Maskenpflicht sei angesichts der Infektionslage zwar legitim. Im konkreten Fall sei sie aber unangemessen ausgestaltet. Das Land habe "ohne nachvollziehbaren Grund" keine Ausnahmen von der Maskenpflicht geregelt, mit denen Besucherinnen und Besuchern der Betriebe etwa Essen, Trinken oder das Rauchen von Shisha-Pfeifen möglich gemacht würde. Damit fehle ein Ausgleich zwischen den erheblichen wirtschaftlichen Interessen der Betreiber und dem Gesundheitsschutz derjenigen, die Discos, Klubs und Shisha-Bars besuchen oder dort arbeiten sowie der sonstigen Bevölkerung.

VIDEO: Die erste Clubnacht seit den Corona-Lockerungen in Hannover (3 Min)

Keine Maskenpflicht in Hamburg und Bremen

Seit vergangenem Wochenende dürfen Clubs und Discos in Niedersachsen und anderen Bundesländern - entsprechend der zweiten Lockerungsstufe der Corona-Regeln - wieder öffnen. Betreiber und Verbände wie der Deutsche Hotel- und Gaststättenverband (Dehoga) hatten jedoch beklagt, dass die Maskenpflicht in Niedersachsen Gäste abschrecke. In den Nachbarländern Hamburg und Bremen war sie bereits gefallen.

Dieses Thema im Programm: Aktuell | 11.03.2022 | 14:00 Uhr