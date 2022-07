Gericht: Baupläne für Küstenautobahn A20 rechtswidrig

Stand: 07.07.2022 17:39 Uhr

Die Planungen für ein erstes Teilstück der Küstenautobahn A20 in Niedersachsen müssen nachgebessert werden. Das hat das Bundesverwaltungsgericht in Leipzig am Donnerstag entschieden.