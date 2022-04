Geflüchtete Kinder: Diakonie warnt vor Überlastung in Kita Stand: 28.04.2022 10:53 Uhr Die Diakonie in Niedersachsen warnt vor einer Überlastung der Kitas. Die wegen Fachkräftemangels und Corona bereits angespannte Lage werde durch Integration ukrainischer Flüchtlingskinder verschärft.

Die vom Land vorgesehene vorübergehende Aufstockung der Gruppen um ein Kind bezeichnete Diakonie-Chef Hans-Joachim Lenke in diesem Zusammenhang als blauäugig. "Da kommt ja nicht einfach ein 26. Kind zusätzlich, sondern eines, dass mindestens eine Fluchterfahrung mitbringt, eventuell zusätzlich durch den Krieg traumatisiert ist und nicht Deutsch spricht", sagte Lenke dem Evangelischen Pressedienst (epd). Zuvor hatte bereits die Gewerkschaft ver.di die Maßnahmen des Kultusministeriums kritisiert und vor Ausfällen und Kündigungen gewarnt.

VIDEO: Ukrainische Kinder in Deutschland: Ringen um Normalität (29.03.2022) (7 Min)

Ehrenamtliche Spielgruppen als Alternative?

Diakonie-Sprecher Lenke betonte, er sehe die dramatische Lage durch den Krieg in der Ukraine und die Not der Geflüchteten. "Und natürlich haben wir die Träger gebeten, dass sie sich der Herausforderung stellen." Ob und in welcher Gruppe ein zusätzliches Kind aufgenommen werden könne, müsse jedoch vor Ort im Einzelfall entschieden werden. Anstelle ukrainische Kinder sofort in Kita zu schicken, plädiert Lenke dafür, dass diese zunächst in ehrenamtlich geleiteten Mutter-Kind- oder Spiel-Gruppen betreut werden.

Sorge vor Kündigungen

Lenke fürchtet, dass sich die zusätzliche Belastung in den Kita ansonsten negativ auf das Personal auswirken könnte. Wenn der Stress wachse und die Arbeitsbedingungen sich weiter verschlechterten, könnten Fachkräfte Stunden reduzieren oder kündigen, so Lenke. Das System fahre bereits "sehr, sehr stark am Rand". Viele Mitarbeitende seien krank, die Leitungen müssten Gruppen zeitweise schließen und die Betreuungszeiten einschränken.

