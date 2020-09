Stand: 25.09.2020 20:09 Uhr - NDR 1 Niedersachsen

Freibad-Bilanz: Als hätte es dauerhaft geregnet

Die Freibäder in Niedersachsen haben eine gemischte Bilanz des Corona-Sommers gezogen - überwiegend verzeichnen sie starke Einbrüche. Einige Bäder hatten die Saison wegen des guten Wetters in den vergangenen Tagen und Wochen verlängert. Im Lister Freibad in Hannover konnten Gäste bis Freitag ihre Bahnen ziehen. Die Stadt habe es mit der Verlängerung mehr Menschen ermöglichen wollen, schwimmen zu gehen, sagte ein Sprecher. Denn die Kapazitäten in den jetzt wieder geöffneten Hallenbädern seien durch die Corona-Auflagen deutlich geringer.

Viel Zuspruch, aber heftiger Umsatz-Einbruch

Die zusätzlichen Tage hätten die Saison aber wirtschaftlich nicht retten können, hieß es. Sie sei ähnlich schlecht wie nach einem äußerst verregneten Sommer. Im Freibad JoWiese in Hildesheim, das an diesem Wochenende schließt, ist der Umsatz laut Geschäftsführer Matthias Mehler um zwei Drittel eingebrochen. Von den Badegästen habe es aber viel Lob und Zuspruch gegeben. In Göttingen ging die Zahl der Besucher nach Angaben der Sport und Freizeit GmbH um fast die Hälfte zurück.

Freibad-Verein verzeichnet Mitgliederzuwachs

Einigermaßen zufrieden mit der Saison zeigt sich hingegen Christoph Schürmann. Er ist Erster Vorsitzender des Vereins, der das Naturbad in Hasbergen (Landkreis Osnabrück) betreibt. Der Verein habe in diesem Sommer einen rasanten Mitgliederzuwachs erfahren - denn anfangs durften nur Vereinsmitglieder das Naturbad nutzen. Auch das Freibad am Dobben in Nienburg schließt an diesem Wochenende. Dorthin seien zwar weniger Besucher gekommen als üblich, aber immerhin habe sich niemand im Bad angesteckt, so ein Sprecher.

