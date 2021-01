Fragen zur Corona-Impfung? Jetzt gibt es Antworten Stand: 16.01.2021 10:00 Uhr Die Corona-Impfzentren sollen bald mit ihrer Arbeit beginnen. Doch wie läuft das genau ab? NDR Niedersachsen stellt Ihre Fragen an Gesundheitsministerin Carola Reimann und den Arzt Jens Wagenknecht.

Die Impfungen gegen das Coronavirus haben in Niedersachsen mit mobilen Impfteams begonnen. Ab Februar sollen die eingerichteten Corona-Impfzentren den Betrieb aufnehmen. Dann sollen die über 80-Jährigen geimpft werden, die nicht in Heimen wohnen und auch Beschäftigte in Kliniken und im Gesundheitswesen.

Arzt und Gesundheitsministerin beantworten Ihre Fragen

Heute sind die Gesundheitsministerin Carola Reimann und Jens Wagenknecht, Vorstandsmitglied der Ärztekammer Niedersachsen, zu Gast bei NDR 1 Niedersachsen. Bis 12 Uhr beantworten sie Ihre Fragen - live im NDR Studio.



Wie und wo bekomme ich einen Termin?

Reicht der Impfstoff für alle?

Ist die Impfung gefährlich?

Welche Nebenwirkungen sind bekannt?

Ist der Impfstoff ausreichend getestet?

Darf ich mir den Impfstoff auswählen?

Stellen Sie Ihre Frage schon jetzt - online oder per App

Sie können Ihre Frage schon jetzt einschicken - nutzen Sie die NDR Niedersachsen App oder das Formular unten. Bis 12 Uhr können Sie Ihre Fragen auch noch per Telefon stellen. Die kostenfreie Nummer lautet (0 8000) 80 22 22.

Im Anschluss an die Sendung beantwortet Jens Wagenknecht von 12 Uhr bis 14 Uhr weiterhin Ihre individuellen Fragen.

