Stand: 24.01.2019 16:45 Uhr

Flüchtlingsbürgen müssen doch nicht zahlen

Menschen oder Vereine, die Bürgschaften für Bürgerkriegsflüchtlinge übernommen haben, müssen kein Geld an die Jobcenter zurückzahlen. Jeweils zur Hälfte übernehmen Bund und Länder die Kosten. Allein in Niedersachsen hatten Jobcenter rund 7,2 Millionen Euro an Sozialleistungen von Flüchtlingsbürgen zurückgefordert. Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (SPD) versprach am Donnerstag, die Jobcenter anzuweisen, von den Rückforderungen abzusehen.

Bürgen waren von wenigen Monaten ausgegangen

Einzelpersonen, Initiativen und Kirchengemeinden hatten sich zwischen 2013 und 2015 dazu verpflichtet, für den Lebensunterhalt von syrischen Bürgerkriegsflüchtlingen aufzukommen. Die Länder Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen und Hessen waren im Fall der Verpflichtungserklärungen davon ausgegangen, dass die entsprechenden Bürgschaften nur auf wenige Monate befristet seien. Das heißt: Die finanzielle Unterstützung durch die Bürgen sollte demnach enden, sobald die Syrer als Flüchtlinge anerkannt wurden. Dann - so die Annahme der Bürgen - übernähmen die Jobcenter die Finanzierung. Das Bundesverwaltungsgericht allerdings hatte im Januar 2017 entschieden, dass Bürgen auch nach der Anerkennung der Flüchtlinge die Lebenshaltungskosten übernehmen müssen.

2.500 Rückforderungsbescheide bundesweit

Bundesweit verschickten die Jobcenter nach Angaben des Bundes rund 2.500 Bescheide mit Rückforderungen von bis zu 65.000 Euro. Insgesamt belaufen sich die Erstattungsforderungen laut dem Bundesinnenministerium auf insgesamt rund 21 Millionen Euro. Dass nun der Bund und die Länder die Kosten übernehmen, ist laut Heil eine gute Nachricht für alle, die Bürgerkriegsflüchtlingen geholfen haben.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 24.01.2019 | 16:00 Uhr