Feuerwehrleute und weitere Gruppen nun impfberechtigt Stand: 01.05.2021 18:38 Uhr Die Zahl der Corona-Impfberechtigten steigt: Seit Sonnabend dürfen Feuerwehrleute, Hauptamtliche der Kinder- und Jugendhilfe sowie Beschäftigte aller Schulformen einen Termin vereinbaren.

"Die vorgenommenen Schritte der Öffnung der Priorisierung erfolgen grundsätzlich landesweit", sagte ein Sprecher des Gesundheitsministeriums. Es könne aber zu regionalen Unterschieden kommen, weil die Impfzentren ihre Einsatzpläne in eigener Zuständigkeit umsetzen. Dies gelte beispielsweise für den Start der Impfungen für Beschäftigte an den Schulen. Grundsätzlich könnten die Impfzentren aber bereits Sonnabend damit beginnen, die genannten Personengruppen zu impfen, so der Sprecher.

Bislang Grundschul- und Förderschullehrkräfte berechtigt

Allein zu der Gruppe der aktiven Feuerwehrleute des Landes zählen etwa 130.000 Menschen. Genauso wie hauptamtliche Mitarbeitende in der Kinder- und Jugendhilfe gehören sie der dritten Prioritätsgruppe an. Bei den Schulbeschäftigten waren zuvor nur Grund- und Förderschullehrkräfte impfberechtigt. Nun können Lehrerinnen und Lehrer sämtlicher Schulformen sich um einen Termin im Impfzentrum bemühen. Bereits am 26. April hatte das Land die Terminvergabe für Impfungen von Menschen ab 60 Jahren geöffnet - allerdings nur mit dem Impfstoff von AstraZeneca.

Dritte Prioritätsgruppe soll zeitnah komplett dran sein

Zeitnah soll die Impfung für alle Menschen aus der dritte Prioritätsgruppe in Niedersachsen komplett geöffnet werden. "In den nächsten Wochen" werde das Land allen Impfberechtigten aus dieser Gruppe die Terminanmeldung ermöglichen, sagte der Sprecher. Details sollen voraussichtlich in der kommenden Woche bekannt gegeben werden. Zur dritten Prioritätsgruppe zählen zudem noch Menschen mit bestimmten Vorerkrankungen, Kontaktpersonen von Pflegebedürftigen sowie Beschäftigte der Kritischen Infrastruktur wie Apotheker und Bestatter. Auch Mitarbeitende des Lebensmittelhandels sind in der Gruppe.

