Etwas weniger Fälle von Mindestlohn-Betrug in Niedersachsen Stand: 08.02.2022 09:09 Uhr In Deutschland gibt es seit 2015 einen gesetzlichen Mindestlohn. Ende 2021 lag dieser bei 9,60 Euro pro Stunde. Nicht alle Betriebe halten sich aber daran, wie Kontrollen in Niedersachsen zeigten.

von Katharina Seiler

Die Finanzkontrolle Schwarzarbeit der Zollverwaltung hat im vergangenen Jahr fast 3.780 Betriebe in Niedersachsen stichprobenartig kontrolliert - und dabei 422 Verstöße gegen das Mindestlohngesetz festgestellt. Das geht aus der Antwort des Bundesfinanzministeriums auf eine Anfrage der Linken hervor, die NDR Niedersachsen vorliegt. Damit sind die Verstöße im Vergleich zum Vorjahr insgesamt um rund 30 Fälle zurückgegangen.

DGB: Weniger Verstöße wegen Corona

Am häufigsten wurden Betriebe aus der Baubranche, Gaststätten und Kioske kontrolliert sowie Tankstellenshops und Speditionen. In der Pflegebranche und der Fleischwirtschaft dagegen wurde kaum kontrolliert. Auch schon im vergangenen Jahr waren die Verstöße gegen das Mindestlohngesetz leicht zurückgegangen. Der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB) hatte das unter anderem auch auf die Folgen von Corona zurückgeführt. Corona-Maßnahmen hätten zu Geschäftsschließungen geführt und Kontrollen erschwert.

Linken-Abgeordneter: Fehlende Kontrollen in einigen Branchen

Deshalb geht der Bundestagsabgeordnete der Linken, Victor Perli aus Wolfenbüttel, auch in diesem Jahr von einer hohen Dunkelziffer aus. Er kritisiert außerdem, dass in Branchen wie der Post- und Zeitungszustellung fast gar nicht kontrolliert worden sei. Laut einem Gesetzentwurf des Bundesarbeitsministeriums ist noch für 2022 eine Erhöhung des Mindestlohns auf zwölf Euro vorgesehen. Sollte das so kommen, geht Perli davon aus, dass Arbeitgeber vermehrt versuchen werden, zu betrügen. Deshalb fordert der Linken-Politiker mehr Personal bei den Zollbehörden. Denn Mindestlohn-Betrug schade nicht nur den Beschäftigten, sondern auch den Sozialkassen und den Steuerzahlern, so Perli.

Die Entwicklung des gesetzlichen Mindestlohns seit 2015:

2015: 8,50 Euro pro Stunde

2016: 8,50 Euro pro Stunde

2017: 8,84 Euro pro Stunde

2018: 8,84 Euro pro Stunde

2019: 9,19 Euro pro Stunde

2020: 9,35 Euro pro Stunde

2021 erstes Halbjahr: 9,50 Euro pro Stunde

2021 zweites Halbjahr: 9,60 Euro pro Stunde

2022 erstes Halbjahr: 9,82 Euro pro Stunde

2022 zweites Halbjahr: bisher 10,45 Euro pro Stunde

